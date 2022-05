Ve fotbalové lize může být jasno o účastnících baráže

Praha - První fotbalová liga pokračuje v úterý třemi zápasy předposledního 4. kola nadstavbové skupiny o záchranu. V případě shody výsledků po něm může být jasno o obou účastnících baráže, jimiž se mohou stát Bohemians 1905 a Teplice. Záchranu mohou slavit Jablonec a Pardubice se Zlínem, které čeká vzájemný souboj v domácím azylu Východočechů v pražském Ďolíčku. Předposlední Teplice se představí na hřišti již jistého sestupujícího Karviné a Jablonec přivítá Bohemians, jimž patří první barážová příčka. Všechny tři duely mají výkop v 19:00.

Pardubice dělí od baráže tři body a vedoucí tým skupiny o záchranu Zlín čtyři body. Východočeši zvítězili ve všech třech dosavadních kolech nadstavby (bez inkasované branky) a ve čtyřech z posledních pěti ligových zápasů, v Ďolíčku coby domácí celek neprohráli šestkrát za sebou. "Vše je v našich rukou. Pokud by se nám podařilo vyhrát nad Zlínem, zachráníme se," konstatoval pardubický trenér Jaroslav Novotný, který vede mužstvo s Jiřím Krejčím.

Zlínští v sobotu podlehli doma Bohemians 1:4. "O víkendu jsme propásli šanci definitivně se zachránit a jaké z toho mohou nastat komplikace, to se ukáže až po sezoně. Teď se musíme co nejlíp připravit na Pardubice, které jsou v nadstavbě v laufu, a uhrát tam takový výsledek, abychom si k záchraně pomohli sami a nemuseli se ohlížet na ostatní," prohlásil zlínský trenér Jan Jelínek, který je kvůli chybějící licenci veden jako asistent.

Jablonec má na Bohemians dvoubodový náskok a v případě vítězství se definitivně zachrání. Severočeši doma v lize neprohráli s "Klokany" v posledních osmi zápasech. "Výhrou nad Teplicemi se nám povedl další krok k našemu společnému cíli, máme záchranu nadále ve svých rukách. Poslední krok bude nejtěžší, ale chceme to rozhodnout co nejdříve, už v úterý doma proti Bohemians," uvedl dočasný trenér Jiří Vágner, pod jehož vedením Jablonec vyhrál oba zápasy.

Bohemians minule zvítězili po 11 kolech a pod trenérem Jaroslavem Veselým oslavili na sedmý pokus první triumf. "Teď potřebujeme k přímé záchraně dvě výhry, takže je jasné, že situaci máme ve svých rukou. Ale i kdybychom spadli do baráže, tak v ní nám bude stačit jedna výhra a jedna remíza k udržení prvoligové příslušnosti. Nekalkulujeme, teď chceme vyhrát v Jablonci," uvedl Veselý.

Teplice po porážce s Jabloncem ztrácejí na záchranu čtyři body. Severočeši proto v úterý neberou nic jiného než vítězství proti Karviné, která má už dvě kola jisté poslední místo a sestup. "S baráží ještě nepočítám. Pokud bude dál šance, budeme o ni bojovat. Hrajeme o všechno. Teď jedeme do Karviné, musíme vyhrát a pak se uvidí, jak dopadnou další výsledky," řekl teplický trenér Jiří Jarošík.

Hlasy před zápasy 4. kola nadstavbové části první fotbalové ligy

Skupina o záchranu:

FK Pardubice (v tabulce: 12) - Fastav Zlín (11.)

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Musíme získávat body, a to se nám v sobotu proti Karviné povedlo. Jsme za to velmi šťastní. Udělali jsme další krok k tomu, abychom se vyhnuli baráži a zachránili se. Máme to ve svých rukách. Tlak je v každém zápase této skupiny. Pokud by se nám podařilo vyhrát nad Zlínem, zachráníme se."

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "O víkendu jsme propásli šanci definitivně se zachránit a jaké z toho mohou nastat komplikace, to se ukáže až po sezoně. Teď se musíme co nejlíp připravit na Pardubice, které jsou v nadstavbě v laufu, a uhrát takový výsledek, abychom si k záchraně pomohli sami a nemuseli se ohlížet na ostatní. Výsledek s Bohemians jasně ukazuje, že musíme mít lepší defenzivu."

FK Jablonec (13.) - Bohemians Praha 1905 (14.)

Jiří Vágner (trenér Jablonce): "Výhrou nad Teplicemi se nám povedl další krok k našemu společnému cíli, máme záchranu nadále ve svých rukách. Poslední krok bude nejtěžší a nejdůležitější, ale chceme to rozhodnout co nejdříve, už v úterý doma proti Bohemians."

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Víme přesně, v jaké jsme situaci. Do Zlína jsme o víkendu jeli s jasným cílem vyhrát. Teď potřebujeme k přímé záchraně dvě výhry, takže je jasné, že situaci máme ve svých rukou. Ale i kdybychom spadli do baráže, tak v ní nám bude stačit jedna výhra a jedna remíza k udržení prvoligové příslušnosti. Nekalkulujeme, teď chceme vyhrát v Jablonci."

MFK Karviná (16.) - FK Teplice (15.)

Jan Somberg (asistent trenéra Karviné): "Chceme v posledním domácím zápase určitě vyhrát. Pro některé hráče půjde o poslední zápas tady na stadionu a budou se chtít rozloučit vítězstvím. Případné tři body by jistě byly aspoň slabou náplastí na celou nepovedenou sezonu."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Věděli jsme, že s Jabloncem to bude rozhodující zápas v té skupině, bohužel jsme ho prohráli. Já s baráží ještě nepočítám. Pokud bude dál šance, budeme o ni bojovat. Hrajeme o všechno. Teď jedeme do Karviné, musíme vyhrát, a pak se uvidí, jak dopadnou další výsledky."

Statistické údaje před 4. kolem Skupina o záchranu: FK Pardubice (v tabulce: 12) - Fastav Zlín (11.) Výkop: úterý 10. května, 19:00. Rozhodčí: delegace dosud nebyla zveřejněna. Bilance: 4 1-2-1 5:4. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Pardubice: Markovič - Kostka, Pojezný, Čihák, Čelůstka - Jeřábek - Lupač, Červ, Vacek, Cadu - Černý. Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Vraštil, Procházka - Conde - Dramé, Janetzký, Hrubý, Reiter - Vukadinovič. Absence: Akosah-Bempah, Tischler (oba zranění), Hranáč, Solil (oba nejistý start) - Hlinka, Hloušek, Tkáč (všichni zranění), Matejov (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Jeřábek, Lupač, Solil, Vacek - Cedidla, Dramé, Matejov, Vraštil (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Cadu, Černý, Solil, Tischler (všichni 4) - Tkáč (6). Zajímavosti: - Zlín naposledy porazil Pardubice 4:1, ale v předešlých 3 ligových zápasech s nimi nevyhrál a neskóroval - oba dosavadní vzájemné ligové zápasy v domácím azylu Pardubic v pražském Ďolíčku skončily 0:0 - Pardubice vyhrály všechna 3 dosavadní kola nadstavby (bez inkasované branky) a zvítězily ve 4 z posledních 5 ligových zápasů - Pardubice doma v lize 6x za sebou neprohrály a 2x po sobě zvítězily - Pardubice mají s 67 inkasovanými góly nejhorší obranu v lize - Zlín vyhrál jediné z posledních 7 kol - Zlín venku v lize od srpna nezvítězil 13x po sobě a v této sezoně tam získal jen 11 z celkových 34 bodů FK Jablonec (13.) - Bohemians Praha 1905 (14.) Výkop: úterý 10. května, 19:00. Rozhodčí: delegace dosud nebyla zveřejněna. Bilance: 38 22-9-7 58:31. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Martinec, Zelený, Surzyn - Hübschman - Černák, Kratochvíl, Kubista, Malínský - Ikaunieks. Bohemians: Valeš - Köstl, Krch, Křapka - Dostál, Petrák, Květ, Kovařík - Hronek, Beran - Chramosta. Absence: Mašek (rekonvalescence), Hrubý, Krob, Nešpor (všichni nejistý start) - Vondra (2 ŽK), Keita, Krch, Necid (všichni zranění), Bederka, Puškáč (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Pilař - Köstl, Kovařík, Puškáč (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Malínský, Pilař (oba 3) - Puškáč (7). Zajímavosti: - Jablonec v lize s Bohemians 4x po sobě neprohrál - Jablonec v posledních 8 domácích ligových zápasech s Bohemians neprohrál - Jablonec vyhrál oba 2 zápasy pod vedením trenéra Vágnera a neinkasoval v nich - Jablonec vyhrál jen minulý z posledních 7 domácích ligových zápasů - Jablonec má s 25 góly nejhorší útok ligové sezony - Jablonec je spolu s Hradcem se 14 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Bohemians minule v lize vyhráli po 11 kolech a na sedmý pokus pod trenérem Veselým poprvé zvítězili - Bohemians venku v lize minule vyhráli po 12 zápasech, ale v této sezoně tam získali jen 11 z celkových 30 bodů MFK Karviná (16.) - FK Teplice (15.) Výkop: úterý 10. května, 19:00. Rozhodčí: delegace dosud nebyla zveřejněna. Bilance: 13 2-5-6 13:18. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Ciupa - Dramé, Buchta, Kobouri - Zorvan, Túlio, Chvěja, Ndiaye, Sinjavskij - Svoboda, Papadopulos. Teplice: Grigar - Chaloupek, Tijani, Shejbal - Hyčka, Sunzu, Trubač, Kodad - Fortelný - Žák, Sejk. Absence: Bartošák, Mikuš (oba trest za ČK), Bartl, Durosinmi, Mangabeira, Šehič, Tavares (všichni zranění), Stropek (nejistý start) - Knapík, Mareš, Mazuch, Moulis (všichni zranění), Jukl, Kučera, Mareček, Succar, Vondrášek (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Bartošák, Jursa, Šehič - Hyčka, Sunzu, Shejbal (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Papadopulos (6) - Fortelný, Mareš, Sejk, Trubač (všichni 4). Zajímavosti: - Karviná vyhrála jediný z posledních 5 vzájemných ligových zápasů - Karviná prohrála jen první ze 6 domácích ligových duelů s Teplicemi - Karviná je již jistým sestupujícím - Karviná vyhrála jediné z posledních 7 kol a ve 3 zápasech nadstavby získala jediný bod - Karviná doma vyhrála jediný z 16 zápasů této ligové sezony a s 11 body je tam nejhorší v soutěži - Teplice vyhrály jediné z posledních 6 kol a ve 3 zápasech nadstavby získaly jediný bod - Teplice prohrály 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů Skupina o titul: FC Hradec Králové (6.) - Viktoria Plzeň (1.) Výkop: středa 11. května, 19:00. Rozhodčí: delegace dosud nebyla zveřejněna. Bilance: 24 6-4-14 17:36. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Hradec: Vízek - Čech, Král, Leibl - Mejdr, Kučera, Vlkanova, Kodeš, Novotný - Kubala, Prekop. Plzeň: Staněk - Řezník, Santos, Hejda, Havel - Sýkora, Kalvach - Kopic, Čermák, Mosquera - Beauguel. Absence: Vašulín (zranění), Urma (rekonvalescence), Vlkanova (nejistý start) - Bucha (trest za ČK), Kaša (zranění), Pachlopnik (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Čech, Klíma, Kučera, Soukeník - Beauguel, Havel, Kopic, Staněk (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Rada (9) - Beauguel (17). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála 11 z posledních 12 ligových zápasů s Hradcem - Hradec v srpnu ve svém domácím azylu v M. Boleslavi připravil Plzni jednu ze 2 porážek v této ligové sezoně - Hradec v sobotu prohrál v Ostravě a poprvé v nadstavbě a po 9 kolech nebodoval - Hradec doma v lize 4x za sebou neprohrál (z toho 3 vítězství) a minule tam porazil Slavii 4:3 - Hradec je spolu s Jabloncem se 14 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Plzeň v lize 20x po sobě neprohrála a zvítězila ve 4 z posledních 5 kol - Plzeň venku v lize 10x za sebou neprohrála, ale ve 3 z posledních 4 duelů tam jen remizovala, i tak je tam s 32 body nejlepším týmem soutěže - Plzeň má s 21 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy - trenér Hradce Koubek v minulosti vedl Plzeň a v roce 2015 s ní získal titul - Mejdr (Hradec) slaví v den zápasu 27. narozeniny, Holíkovi (Plzeň) bude den po utkání 24 let - Vlkanova (Hradec) může odehrát 50. ligový zápas Baník Ostrava (5.) - Slavia Praha (2.) Výkop: středa 11. května, 19:00. Rozhodčí: delegace dosud nebyla zveřejněna. Bilance: 58 8-17-33 53:102. Poslední zápas: 3:3. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman - Jaroň, Kaloč, Kuzmanovič, Boula, Smékal - Almási. Slavia: Mandous - Schranz, Ousou, Kúdela, Jurásek - Holeš, Hromada - Lingr, Traoré, Plavšič - Sor. Absence: Takács (dohoda klubů), Koncevoj (vypršení víza), Ekpai, Juroška, Svozil, Tetour (všichni zranění) - Bořil, Krmenčík, Masopust (všichni zranění), Bah, Jurásek, Olayinka, Oscar, Plavšič, Provod (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Jaroň, Kaloč, Klíma, Lischka, Ndefe, Smékal, Takács - Lingr, Provod, Talovjerov, Traoré (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Almási (16) - Lingr (14). Zajímavosti: - Slavia v posledních 9 vzájemných ligových zápasech neprohrála - Slavia v lize v Ostravě 5x za sebou neprohrála a v posledním utkání tam remizovala 3:3 - Ostrava o víkendu porazila Hradec a po 2 prohrách v nadstavbě poprvé bodovala - Ostrava prohrála jediný z posledních 6 domácích ligových zápasů - Slavia o víkendu porazila Slovácko a po 2 ztrátách v nadstavbě poprvé zvítězila - Slavia v součtu s Evropskou konferenční ligou vyhrála jediný z posledních 6 soutěžních venkovních zápasů - Slavia má se 78 góly nejlepší útok ligy Sparta Praha (3.) - 1. FC Slovácko (4.) Výkop: středa 11. května, 19:00. Rozhodčí: delegace dosud nebyla zveřejněna. Bilance: 40 29-3-8 72:33. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Heča - Suchomel, Vitík, Hancko, Höjer - Sáček, Pavelka - Pešek, Karabec, Haraslín - Čvančara. Slovácko: Nguyen - Tomič, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Daníček, Havlík - Jurečka, Sadílek, Holzer - Cicilia. Absence: Ladislav Krejčí II (trest za ČK), Čelůstka, Panák (oba zranění) - Fryšták, Petržela, Šašinka (všichni zranění), Reinberk (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Čvančara, Dočkal, Haraslín, Höjer, Sáček, Vitík - Sadílek (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Čvančara (11) - Jurečka (17). Zajímavosti: - Sparta zvítězila ve 4 z posledních 5 vzájemných ligových zápasů - Sparta prohrála jediný z 20 domácích ligových zápasů se Slováckem (z toho 18 vítězství) - týmy se utkají 18. května ve finále domácího poháru, v původním termínu minulou středu se nehrálo kvůli nezpůsobilému terénu - Sparta vyhrála jediné z posledních 4 kol - Sparta od loňského ledna doma v lize 25x za sebou neprohrála (z toho 22 vítězství) a v této sezoně tam získala 45 z celkových 70 bodů - Spartu po dnešním odvolání kouče Vrby povede do konce sezony Horňák, který už ji krátce trénoval před 3 lety - Slovácko posledních 6 kol střídalo domácí vítězství a venkovní porážku - Slovácko venku v lize 3x po sobě prohrálo a pokaždé při tom inkasovalo 3 góly - Divíšek (Slovácko) si může připsat 200. ligový start