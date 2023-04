Ve fotbalové Lize mistrů se ve středu rozhodne o zbylých dvou semifinalistech

Praha - Fotbalová Liga mistrů pozná ve středu večer zbylé dva semifinalisty. Bayern Mnichov v souboji gigantů a šampionů svých zemí přivítá rozjetý Manchester City a v odvetě čtvrtfinále se pokusí poprvé ve své klubové historii obrátit pohárový dvojzápas po úvodní venkovní porážce 0:3. Ve druhém duelu bude Inter Milán doma proti Benfice Lisabon hájit slibný náskok 2:0.

Bayern v minulém týdnu v Manchesteru výsledkově propadl a potvrdil, že po změně na trenérském postu neprožívá ideální období. Německý šampion pod novým koučem Thomasem Tuchelem vyhrál jen dva z pěti soutěžních zápasů a pouze jediný z posledních čtyř. O víkendu pouze remizoval s Hoffenheimem 1:1 a vede bundesligu o dva body před Dortmundem.

Mnichovský velkoklub sice v soutěžích UEFA vyhrál 16 z posledních 18 domácích zápasů, ale výsledek 0:3 z venku ještě v pohárech nikdy neotočil. Neuspěl ani v jednom z předchozích dvou případů. Bayernu hrozí, že zůstane před branami semifinále třetí sezonu po sobě, což se mu nestalo od ročníku 2008/09.

"Zní to divně, ale v prvním utkání se mi naše hra líbila. Výsledek je pro nás hořký, ale rozhodně se nevzdáváme. Naopak se těšíme na to, co předvedeme," řekl Tuchel, který předloni s Chelsea ve finále Ligy mistrů porazil City.

Manchester má na dosah třetí postup do semifinále po sobě, byť na celkový triumf v soutěži nadále čeká. City jdou do odvety ve skvělé formě. Angličtí šampioni v soutěžních zápasech desetkrát po sobě zvítězili a v Premier League stíhají vedoucí Arsenal.

Manchester bude opět spoléhat na Erlinga Haalanda, s 11 góly nejlepšího střelce sezony Ligy mistrů, který skóroval v sedmi z posledních osmi soutěžních zápasů. City prohráli jediný z posledních 20 pohárových duelů s německými soupeři, v osmifinále přešli přes jiný bundesligový tým Lipsko a ve skupině narazili na Dortmund.

Manchester poprvé vstoupí do odvety s náskokem 3:0 z domácího duelu, v sezoně 2016/17 vypadl s Monakem po domácím vítězství 5:3 a porážce 1:3 mimo svůj stadion. Na další souboj s bývalým klubem se těší trenér Pep Guardiola, jenž s Bayernem v letech 2013 až 2016 získal sedm trofejí.

"V Mnichově jsem tři roky žil, takže moc dobře vím, jakou mají mentalitu a kvalitu. Stále máme před sebou nesmírně těžký zápas. V prvním utkání byl Bayern v mnoha chvílích lepší než my," poznamenal Guardiola.

Také druhý dvojzápas má před odvetou jasného favorita. Inter v Lisabonu zvítězil 2:0 a takový náskok v pohárech ztratil v domácí odvetě jen jednou z pěti případů. Naopak Benfica dosud jediný dvojzápas, ve kterém na úvod na svém stadionu utrpěla porážku 0:2, neotočila.

Milánský klub je blízko prvnímu semifinále Ligy mistrů od sezony 2009/10, kdy celou soutěž ovládl. Inter v 11 domácích utkáních s portugalskými soupeři neprohrál a v předchozích čtyřech vzájemných duelech včetně finále v roce 1965 lisabonskému týmu nepodlehl. V osmifinále vyřadil FC Porto.

Ani jeden ze soupeřů nemá ideální formu. Milánský tým zvítězil v jediném z posledních osmi soutěžních zápasů a v italské lize je až pátý. Benfica třikrát za sebou prohrála, i tak vede portugalskou ligu.

"Máme dvougólový polštář, ale není hotovo a bude to pro nás ještě těžké. Známe silné stránky Benfiky a musíme je stejně jako v prvním zápase eliminovat," uvedl trenér Interu Simone Inzaghi, jehož svěřenci ve skupině dvakrát porazili Plzeň.

Benfica v této sezoně LM začala už ve 3. předkole a minule v soutěži prohrála poprvé po 12 zápasech. "Samozřejmě domácí porážka není dobrá, ale je to jen první dějství. Musíme věřit sami v sebe. Inter byl v prvním zápase velmi efektivní, to samé musíme my udělat v odvetě. Věřím, že jsme schopni vyhrát," řekl kouč Benfiky Roger Schmidt.

Oba středeční zápasy mají výkop v 21:00. Postupující z duelu v Mnichově si v semifinále zahraje s vítězem dvojzápasu Real Madrid - Chelsea, lepšího z dvojice Inter - Benfica čeká úspěšnější ze souboje Neapol - AC Milán.

Zajímavosti před odvetnými zápasy čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů Bayern Mnichov - Manchester City Výkop: středa 19. dubna, 21:00. První zápas: 0:3. Rozhodčí: Turpin - Danos, Pages - Brisard (video, všichni Fr.). Bilance: 7 3-0-4 10:12. Zajímavosti: - Manchester v úvodním čtvrtfinále porazil Bayern 3:0 a vyhrál 3 z posledních 4 vzájemných zápasů v soutěžích UEFA - Bayern vyhrál 2 ze 3 domácích zápasů s Manchesterem - Bayern prohrál jediný z posledních 8 domácích duelů s anglickými soupeři v soutěžích UEFA - Manchester v soutěžích UEFA prohrál jediný z posledních 20 zápasů s německými týmy - Manchester v této sezoně Ligy mistrů narazil ve skupině na jiný německý celek Dortmund a v osmifinále vyřadil Lipsko; výhrou 7:0 v domácí odvetě vyrovnal své nejvyšší vítězství v pohárech - Manchester na německé půdě 3x za sebou nevyhrál, v obou zápasech této sezony tam remizoval - Bayern hraje rekordní 21. čtvrtfinále Ligy mistrů a v posledních 2 vypadl, od ročníku 2008/09 se nestalo, že by 3 sezony za sebou nepostoupil do semifinále - Manchester je ve čtvrtfinále Ligy mistrů pošesté za sebou, v posledních 2 sezonách postoupil dál - Bayern v generálce jen remizoval 1:1 doma s Hoffenheimem, vyhrál jediný z posledních 4 soutěžních zápasů a vede německou ligu o 2 body před Dortmundem - Bayern před porážkou v Manchesteru vyhrál předchozích 8 zápasů této sezony Ligy mistrů, ve skupině 2x zvítězil nad Plzní - Bayern doma prohrál jediný z posledních 18 pohárových zápasů (z toho 16 vítězství) a ve 4 duelech této sezony tam neinkasoval - Bayern vypadl v předchozích 2 pohárových dvojzápasech, v nichž na úvod prohrál 0:3 venku - Manchester 14x za sebou neprohrál a v posledních 10 soutěžních zápasech zvítězil - Manchester v 9 zápasech této sezony Ligy mistrů neprohrál - Manchester má s 25 góly spolu s Neapolí nejlepší ofenzivu soutěže - Manchester poprvé vyhrál v pohárovém dvojutkání úvodní zápas na svém stadionu 3:0, v sezoně 2016/17 vypadl s Monakem po domácím vítězství 5:3 a venkovní porážce 1:3 - trenér Manchesteru Guardiola působil v letech 2013 až 2016 v Bayernu a získal s ním 7 trofejí - Bayern od konce března vede Tuchel, který s Chelsea předloni ve finále Ligy mistrů porazil City - Cancelo (Bayern), který ještě v lednu působil v City, si může připsat 50. start v klubových soutěžích UEFA - Haaland (Manchester) skóroval v 7 z posledních 8 soutěžních duelů a s 11 góly vede tabulku střelců této sezony Ligy mistrů - postupující si v semifinále zahraje s vítězem dvojutkání Real Madrid - Chelsea Inter Milán - Benfica Lisabon Výkop: středa 19. dubna, 21:00. První zápas: 2:0. Rozhodčí: Grande - Barbero, Ayuso - Munuera (video, všichni Šp.). Bilance: 4 3-1-0 7:3. Zajímavosti: - Inter v úvodním čtvrtfinále zvítězil 2:0 a ve 4 vzájemných zápasech v soutěžích UEFA neprohrál - Inter porazil Benfiku ve finále v roce 1965 - Inter v osmifinále přešel přes jiný portugalský celek FC Porto po domácím vítězství 1:0 a venkovní remíze 0:0 - Inter v soutěžích UEFA s portugalskými týmy 4x po sobě neprohrál a neinkasoval - Inter v 11 domácích zápasech s portugalskými soupeři neprohrál (z toho 10 vítězství) - Benfica v této sezoně ve skupině Ligy mistrů 2x porazila jiný tým ze Serie A Juventus, v Turíně vyhrála 2:1, ale předtím na italské půdě 6x za sebou nezvítězila - Inter hraje čtvrtfinále Ligy mistrů poprvé od sezony 2010/11, dál naposledy došel o ročník dříve, kdy soutěž ovládl - Benfica hraje čtvrtfinále Ligy mistrů podruhé za sebou, v novodobé historii soutěže ale ve všech 5 případech v této fázi vypadla - Inter ve skupině 2x porazil Plzeň - Inter vyhrál jediný z posledních 8 soutěžních zápasů (minule v Lisabonu) - Inter v generálce podlehl Monze, potřetí za sebou doma prohrál 0:1 a v italské lize je pátý - Inter ve 4 z posledních 5 zápasů Ligy mistrů neinkasoval - Inter postoupil ze 4 z 5 pohárových dvojzápasů, ve kterých na úvod zvítězil 2:0 venku - Benfica 3x za sebou prohrála - Benfica v generálce prohrála na půdě Chavesu 0:1, i tak vede portugalskou ligu o 4 body před Portem - Benfica v této sezoně Ligy mistrů začala už ve 3. předkole a minule prohrála poprvé po 12 zápasech - Benfica vypadla v jediném předchozím pohárovém dvojutkání, v němž na úvod prohrála 0:2 doma - Dumfries (Inter) dnes slaví 27. narozeniny - postupující si v semifinále zahraje s vítězem dvojzápasu AC Milán - Neapol