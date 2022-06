Ve Foru Karlín dnes zahrají a zazpívají Pet Shop Boys

Praha - Během svého turné Dreamworld: The Greatest Hits se dnes v pražském Foru Karlín zastaví britské popové duo Pet Shop Boys. Neil Tennant a Chris Lowe na hudební scénu vstoupili počátkem 80. let a podle Guinnessovy knihy rekordů z roku 1999 byli nejúspěšnější duo v historii britské hudby. Po celém světě prodali více než 50 milionů desek. Pražský koncert je podle pořadatelů vyprodaný.

V Praze se zpěvák Tennant a klávesista Lowe představili několikrát, poprvé v roce 1991. Ve Foru Karlín Pet Shop Boys vystoupili naposledy v srpnu 2014. Duo, které má v repertoáru skladbu Go West od skupiny Village People, tehdy svým vystoupením podpořilo program pražského pochodu Prague Pride.

K hitům kapely patří písně Suburbia, It's Sin nebo West End Girls, což byl první singl Pet Shop Boys, který je dostal do čela britské hitparády. Pet Shop Boys často hrají i převzaté skladby, v Praze naposledy hráli třeba Somewhere od Leonarda Bernsteina nebo Always on My Mind z repertoáru Brendy Lee.

Složili, produkovali či remixovali skladby i pro nespočet hudebních kolegů, od Lady Gaga přes Madonnu po Davida Bowieho a The Killers. V roce 2012 vystoupili na zakončovacím ceremoniálu olympijských her v Londýně.