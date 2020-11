Ve formuli 1 by se mělo v brzké době jezdit 24 závodů

Londýn - Příští sezona formule 1 bude mít rekordních 23 závodů, ale vedení šampionátu by chtělo počet Velkých cen v nejbližší době ještě rozšířit na 24. Prohlásil to šéf seriálu Chase Carey s tím, že některé okruhy by se mohly v pořádání Grand Prix střídat.

Tato sezona měla mít původně rekordních 22 závodů, ale kvůli pandemii koronaviru bylo několik Velkých cen zrušeno a v upraveném kalendáři se objevilo jen 17 Grand Prix. Dva okruhy - Portimao a Mugello - se díky tomu dočkaly premiéry ve formuli 1. Šampionát se také po letech vrátil na tratě v Nürburgringu, Istanbulu a Imole.

V novém ročníku rozšíří šampionát premiérová Velká cena Saúdské Arábie v Džiddě a mělo by se odjet 23 závodů. Rozšíření mistrovství světa však vyvolalo i odmítavé reakce. Sezona ještě nikdy neměla víc než 21 závodů a kritici se obávají, že při prodloužení ročníku neúměrně narostou nároky na zaměstnance.

Vedení šampionátu i přesto uvažuje o dalším navýšení počtu Velkých cen. "Počítáme s tím, že v nejbližších letech budeme mít 24 závodů a některé okruhy se budou střídat, abychom uspokojili několik nových partnerů. Ale bude jich jen pár, protože naším cílem je především dlouhodobá spolupráce," citovala Careyho agentura Reuters.

První muž seriálu, kterého v lednu vystřídá bývalý šéf Ferrari Stefano Domenicali, také uvedl, že ve srovnání s minulou sezonou lehce vzrostla sledovanost F1. A to navzdory úpadku Ferrari a nadvládě Mercedesu, který získal sedmý titul za sebou.