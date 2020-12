Ve FN Ostrava začne očkování vakcínou proti covidu-19

Ostrava - Ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) dnes začne očkování vakcínou proti covidu-19. Do nemocnice od večera dorazilo z Brna prvních 140 ampulí, tedy 700 dávek vakcíny. Prvními očkovanými budou zaměstnanci nemocnice. ČTK to řekla mluvčí FNO Iva Piskalová. Očkování by mělo začít okolo 08:30. Zatím podle Piskalové nelze odhadnout, kolik lidí se dnes podaří naočkovat. Mělo by jich být ale minimálně 100.

Původně chtěly nemocnice v kraji zahájit očkování v pondělí, nedorazila ale vakcína. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) poslézé prohlásil, že první dávka bude v kraji až 31. prosince. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale ještě v pondělí večer v televizi Nova uvedl, že v ostravské fakultní nemocnici se bude očkovat od úterního rána a že do Ostravy se v noci převeze 840 dávek z Brna.

Firma Pfizer, která je se společností BioNTech výrobcem první očkovací látky schválené pro použití v Evropské unii, v pondělí uvedla, že dodávku do evropských států zpozdily potíže s logistikou.

Vondrák už dřív řekl, že nejdřív má být očkováno 17.000 zdravotníků a asi 10.000 pracovníků v sociálních službách. Pak by se měla začít očkovat veřejnost. Očkovat by se mělo hlavně v 17 nemocnicích v kraji.

Koronavirová situace v kraji je aktuálně nejhorší v zemi. V pondělí index protiepidemického systému PES stoupl o čtyři body na 79, což bylo o osm bodů víc než republikový průměr. Podle takzvané chytré karantény se v kraji od počátku pandemie nakazilo 79.899 lidí. K neděli bylo v evidenci aktuálně 15.270 lidí s prokázanou nákazou.