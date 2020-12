Ve FN Ostrava začalo očkování vakcínou proti covidu-19

Ostrava - Ve Fakultní nemocnici Ostrava dnes začalo očkování proti covidu-19. Nemocnice má k dispozici 140 ampulí, tedy 700 dávek vakcíny, které v noci dorazily Brna. Prvními očkovanými jsou zaměstnanci nemocnice. ČTK to řekla mluvčí FNO Iva Piskalová.

Očkování začalo okolo 08:30. "Prvním očkovaným byl přednosta Kliniky infekčního lékařství Luděk Rožnovský. Máme čtyři očkovací místa, takže budeme očkovat, co to půjde," řekla Piskalová. Dnes by podle ní mělo být naočkováno minimálně 100 lidí.

Původně chtěly nemocnice v kraji zahájit očkování v pondělí, nedorazila ale vakcína. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) posléze prohlásil, že první dávka bude v kraji až 31. prosince. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale ještě v pondělí večer v televizi Nova uvedl, že v ostravské fakultní nemocnici se bude očkovat od úterního rána a že do Ostravy se v noci převeze 840 dávek z Brna.

Firma Pfizer, která je se společností BioNTech výrobcem první očkovací látky schválené pro použití v Evropské unii, v pondělí uvedla, že dodávku do evropských států zpozdily potíže s logistikou.

Vondrák už dřív řekl, že nejdřív má být očkováno 17.000 zdravotníků a asi 10.000 pracovníků v sociálních službách. Pak by se měla začít očkovat veřejnost. Očkovat by se mělo hlavně v 17 nemocnicích v kraji.

Koronavirová situace v kraji je aktuálně nejhorší v zemi. Index protiepidemického systému PES je druhý den na 79, což je o osm bodů víc než republikový průměr. Podle takzvané chytré karantény se v kraji od počátku pandemie nakazilo 79.899 lidí. K neděli bylo v evidenci aktuálně 15.270 lidí s prokázanou nákazou.