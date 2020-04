Ve FN H. Králové zemřela 79letá pacientka s nákazou COVID-19

Praha - Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové dnes dopoledne zemřela devětasedmdesátiletá pacientka s nákazou COVID-19. Žena měla další vážná onemocnění. V minulých dnech byla hospitalizovaná na infekční klinice fakultní nemocnice. ČTK to řekl náměstek ředitele fakultní nemocnice Zdeněk Tušl. V ČR bylo dnes ráno v souvislosti s nákazou COVID-19 úřady evidováno 40 úmrtí.

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové bylo odpoledne hospitalizováno osm pacientů s COVID-19. Dva byli ve vážném stavu, uvedl Tušl.

V Královéhradeckém kraji počet potvrzených případů onemocněním COVID-19 ráno vzrostl oproti středě o čtyři na 105. Nové případy byly z okresů Jičín, Náchod, Trutnov. Stoupl také počet vyléčených pacientů, a to o jednoho na tři, uvedli hygienici.

Nejvíc potvrzených případů nákaz COVID-19 bylo v okrese Náchod, a to 44, o dva více než ve středu. Na Náchodsku hygienici evidovali jednoho uzdraveného pacienta. V okrese Hradec Králové zůstávalo 34 případů, tam ale počet uzdravených stoupl o jednoho na dva. V okrese Jičín stoupl počet pozitivních případů nákaz COVID-19 o jeden na devět a na Trutnovsku o jeden na 12. V okrese Rychnov nad Kněžnou zůstávalo šest potvrzených případů nákazy.

Denní počty provedených testů a nárůst pozitivních případů od minulé středy:

Počet provedených testů Počet nově potvrzených případů nákazy 25. března 4098 291 26. března 4429 259 27. března 5247 373 28. března 4326 262 29. března 2798 160 30. března 5313 184 31. března 6206 307 1. dubna 5973 281

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Pro infikované seniory by mohla být vyčleněna i lůžka v domovech

Ústřední krizový štáb na žádost krajů doporučil zahrnout do požadavku na 60 lůžek pro seniory s infekcí koronavirem na 100.000 obyvatel vedle nemocnic i sociální zařízení. ČTK to dnes řekl šéf štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). S žádostí o přehodnocení ve středu přijatého opatření se na něj obrátil hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK). Pro Liberecký kraj by to znamenalo vyčlenit 290 lůžek. Vedení kraje to považuje za nesmyslné, znamenalo by to vystěhovat celou jednu okresní nemocnici.

"Doporučili jsme ministerstvu zdravotnictví předpracovat metodiku, aby se jednalo o lůžka nejen ve zdravotnických, ale i sociálních zařízeních," uvedl Hamáček, který o opatření v krajích s hejtmany jednal už dříve.

Podle Půty je opatření přijaté ve středu v přímém rozporu s dohodami mezi vládou a hejtmany z minulého týdne. ČTK řekl, že čeká na změnu tak, aby lůžka byla v domovech seniorů. "Protože to nemají být lůžka určená k nemocniční péči, ale mají to být lůžka pro ty, kdo nemají těžké příznaky a nevyžadují hospitalizaci," dodal liberecký hejtman.

Například Zlínský kraj ale s opatřením podle hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) problém nemá. Kraj má necelých 600.000 obyvatel, šlo by tedy asi o 360 lůžek. "Již dříve jsme lůžka vyčlenili, s přehledem těch 360 lůžek máme," řekl dnes ČTK hejtman. V kraji byla pro nemocné s novým koronavirem vyčleněna Uherskohradišťská nemocnice, která má kapacitu 610 lůžek.

Vláda chce opatřením zajistit odlehčení domovů důchodců, kteří jsou vůči koronavirové infekci nejzranitelnější skupinou. Zasaženy v nich byly už desítky seniorů, někteří zemřeli.