Ve FN H. Králové zemřel 80letý pacient nakažený koronavirem

Praha - Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové zemřel osmdesátiletý pacient s velmi vážným onemocněním. Před několika dny k tomu byl pozitivně testován na COVID-19. ČTK to dnes řekl mluvčí nemocnice Jakub Sochor. Přesný čas úmrtí pacienta nemocnice neuvedla. V České republice jde o sedmé úmrtí v souvislosti s nákazou novým koronavirem, které úřady oznámily.

Ve FN Hradec Králové je na infekční klinice v izolaci pět pacientů s potvrzeným onemocněním COVID-19. Jedna ze zaměstnankyň FN je s potvrzeným onemocněním koronavirem v domácí karanténě, pracuje na oddělení, kde se nákaza u několika pacientů objevila, řekli ČTK zástupci nemocnice.

Vláda dá OSVČ kvúli viru 15.000 Kč měsíčně, dostanou i ošetřovné

Osoby samostatně výdělečně činné, které jsou postiženy nařízeními vlády, budou dostávat po dobu trvání protikoronavirových opatření 15.000 korun měsíčně. Rozhodla o tom dnes vláda. Zároveň se od pátku nebude zákaz prodeje vztahovat na zámečnictví či opravy strojů. Hotely mohou poskytovat službu lidem, kteří požadují ubytování kvůli práci. ČNB dnes snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na jedno procento. V ČR bylo k ránu 1775 případů nákazy koronavirem. Z nemoci se vyléčilo deset lidí, sedm zemřelo.

Měsíční patnáctitisícový příspěvek by se měl týkat pouze živnostníků, kteří mají příjmy jen z podnikání. Živnostníci budou mít také nárok na ošetřovné za péči o děti do 13 let bez určení spodní hranice věku dítěte. Bude jim náležet 424 korun denně, maximální částka bude 13.144 korun měsíčně. Vláda chce OSVČ rovněž kompenzovat mzdy jejich zaměstnanců v rámci schváleného kurzarbeitu. Mohou žádat o dotaci řádově od 50 do 80 procent.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) připraví i novelu zákona o spotřebitelském úvěru, který by měl pomoci podnikatelům například s odložením splátek. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) pak připravuje novelu insolvenčního zákona. Zahrne například úpravu lhůt či podmínek pro požádání o oddlužení. Stát již odpustil drobným podnikatelům část sociálního pojištění, konkrétně jeho minimální zálohy za půl roku od března do srpna. Normu dnes podepsal prezident Miloš Zeman, stejně jako například pozastavení EET nebo změnu termínu maturit.

Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se od pátečních 06:00 nebude vztahovat na zámečnictví či opravu, údržbu a instalaci strojů a zařízení pro domácnost. Omezeny nebudou ani myčky automobilů. Ministerstvo zdravotnictví také nařídilo provozovatelům prodejen potravin, aby u vchodu bezplatně poskytovali zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce.

Během středy přibylo v Česku 291 potvrzených případů nákazy koronavirem, dosud nejvíce za jeden den. Nejvyšší byl ale ve středu i počet testovaných lidí, laboratoře provedly téměř 4100 testů, celkem bylo otestováno zhruba 26.700 lidí. Těžký průběh má onemocnění u 34 pacientů.

Podle předsedy Ústředního krizového štábu a náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly se stát chystá na to, že postupně bude uvolňovat přísná opatření za podmínky, že budou skutečně dodržována. Problémy jsou podle něj stále například v závodním stravování, v jídelnách bývá velká koncentrace lidí. Rezervy vidí i v domovech pro seniory, kde je podle něj potřeba omezit rizika shlukování lidí do skupin.

Itálii a Španělsku, dvěma nejhůře postiženým evropským státům, pošle Česko po 10.000 ochranných oblecích pro zdravotnický personál. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) jich má ČR aktuálně 250.000 a další jsou na cestě.

Česko ale do Itálie nevyšle vojenské lékaře, ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) zdůraznil, že jsou potřeba doma. Armáda připraví od příštího týdne 14 mobilních odběrových týmů, které budou po celé ČR odebírat vzorky od osob s podezřením nákazy. V případě potřeby je připravena jejich počet navýšit až na 33.

Vojáci zároveň dostanou možnost si vzít delší služební volno, aby se mohli kvůli uzavřeným školám postarat o malé děti. Možnost zůstat doma s dítětem budou mít vojáci tak dlouho, dokud budou uzavřeny školy a dětská výchovná zařízení. Dostávat v té době budou celý plat. Stejnou možnost Parlament schválil i pro příslušníky bezpečnostních sborů.

Příspěvky na mzdy dostanou jen firmy, co neporušují zákoník práce

Příspěvky na mzdy při kurzarbeitu budou od státu dostávat jen firmy, které neporušují zákoník práce. Úřad práce z kurzarbeitového programu Antivirus pak zaměstnavatelům poskytne náhradu vyplacených výdělků do určité výše. Přesná pravidla podpory by vláda měla schválit v pondělí. Na tiskové konferenci to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Ministerstvo se chystá zahájit kampaň na podporu práv zaměstnanců.

Kabinet už schválil obrysy programu Antivirus s pěti druhy náhrad a příspěvků pro zaměstnavatele na výdělky podle důvodu omezení výroby či služeb kvůli šíření nákazy. Ministerstvo práce teď připravilo návrh postupu podávání žádostí a jejich vyřizování.

"Stav nouze neznamená konec platnosti zákoníku práce. Naopak. O to více musíme dbát na dodržování práva," uvedla ministryně práce. Pokud podle ní firmy pravidla zákoníku práce dodržují a koronavirová krize je poškodila, mohou po vyplacení mezd požádat o "refundaci od státu".

Podle odborových předáků se už objevily případy porušování zákonných pravidel. Jedna z nadnárodních společností své zaměstnance vyzývá, aby si vzali neplacené volno, že je pak nepropustí, popsal předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. "Teď se ukazuje, jak jsou firmy společensky odpovědné, zda jsou schopny obstát," uvedl Středula. Dodal, že odbory budou případně zveřejňovat jména zaměstnavatelů, kteří pravidla nedodržují.

Náměstek ministerstva práce Petr Hůrka zmínil vedle nařizování neplaceného volna také zkrácení pracovního úvazku bez dohody se zaměstnancem, neposkytnutí mzdy a náhrady mzdy či nařízení dovolené ze dne na den bez pracovníkova souhlasu. "Zaměstnavatelé se k nynější situaci staví velice dobře, přesto se může stát, že někteří budou zaměstnance chtít ukrátit na jejich právech," uvedl Hůrka.

Ministerstvo práce připravilo kampaň pro posílení práv zaměstnanců. Nabídne návod, jak by se lidé případnému porušování pravidel měli bránit. Od soboty začnou rady vycházet v tisku. Do osvětové akce se pak zapojí i veřejnoprávní média. Ministryně vyzvala zaměstnavatele k dodržování zákoníku a pracovníky k tomu, aby se případně neváhali obracet na inspekci práce.

Program Antivirus ministerstvo práce vyhlásí 1. dubna. O příspěvky budou zaměstnavatelé podle Maláčové moci žádat elektronicky. Není jasné, do jaké částky by se podpora poskytovala. Podle návrhu se zatím vychází z mediánové mzdy. Zaměstnavatelé žádají, aby to byl 1,5násobek či dvojnásobek průměrné mzdy.