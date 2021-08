Ve finále stovky nebudou Blake ani Bromell, čtvrtkař Maslák skončil v rozběhu

Číňanka Kung Li-ťiao vyhrála podle očekávání v Tokiu soutěž koulařek výkonem 20,58 metru a zkompletovala svou sbírku olympijských medailí. Jako jediná překonala hranici dvaceti metrů a nejbližší soupeřku porazila o 79 centimetrů.

Dvojnásobná mistryně světa z Číny od května 2018 neprohrála ani na jednom ze 17 mítinků. Nejlepší formu si schovala pro Tokio, vedla od začátku finále. V páté sérii si o deset centimetrů zlepšila osobní rekord výkonem 20,53 a na závěr ještě pět centimetrů přidala. Po stříbru z Londýna a bronzu z Pekingu má i nejcennější kov.

Stříbro získala Američanka Raven Saundersová výkonem 19,79 a bronz novozélandská veteránka Valerie Adamsová za 19,62. Šestatřicetiletá dvojnásobná olympijská vítězka a matka dvou dětí, která startovala už v Aténách v roce 2004, se vrátila do kruhu po mateřské a zranění a svůj pátý start na hrách ozdobila další medailí.

"Od minulé olympiády ze mě vzešli ti dva človíčci. Doufám, že budu dál inspirovat atletky po celém světě. Pokud toužíte po dítěti a chcete se vrátit a patřit do světové špičky, tak to jde. Určitě to můžete dokázat taky," prohlásila Adamsová. Matkou je i jamajská sprinterka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, která v sobotu doběhla druhá na 100 metrů.

Jedna z favoritek vrhu koulí Jessica Ramseyová, která při americké kvalifikaci překonala hranici dvaceti metrů, měla tři neplatné pokusy. Česká zástupkyně Markéta Červenková nepostoupila z kvalifikace.