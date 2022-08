Ve finále mistrovství Evropy jsou všichni tři oštěpaři a štafeta čtvrtkařů

Mnichov - Všichni tři čeští oštěpaři se dostali na mistrovství Evropy do finále. Stříbrný olympijský medailista Jakub Vadlejch kvalifikaci vyhrál výkonem 81,81 metru, uspěli i bronzový z Tokia Vítězslav Veselý a nováček na velké akci Martin Konečný. Účast ve finále si zajistila i štafeta čtvrtkařů. V rozběhu uspěly také jejich kolegyně, ale byly diskvalifikovány. Protest české výpravy to nezvrátil.

V kvalifikaci oštěpařů nikdo nesplnil limit 83,50, Vadlejchovi stačil k vítězství jeden platný pokus. V první sérii přešlápl, třetí hod už neabsolvoval. "První hod jsem možná trochu podcenil. Zbytečně jsem nabíhal rychle. Byla mokrá dráha, urychlilo mi to nohy a napadl jsem na levou nohu, vypustil jsem oštěp. Hod se víceméně nepočítal. A druhým hodem jsem hodil skoro až na jistotu, bych řekl," uvedl Vadlejch.

Veselý skončil výkonem 79,27 celkově čtvrtý. V první skupině vyhrál a poslední pokus už vynechal. Přemýšlel o tom, že nebude házet ani ten druhý. "Říkal jsem si, že by byl zázrak, kdyby to ve druhé skupině všichni naházeli. Pak jsem si důvod našel, že když jsem dlouho neházel, tak si to aspoň zkusím. Ale zase bych mohl pošetřit achilovku... Nechtěl jsem si hrát na mistra, že to zabalím po prvním pokusu a přitom nemám ani kvalifikační limit. Zkusil jsem si ho, na ten třetí už jsem se vybodl," řekl devětatřicetiletý oštěpař, který kvůli zánětu průdušek přišel o červencové mistrovství světa. Konečný postoupil s hodem dlouhým 77,49 jako devátý.

Dvanáctičlenné finále je na programu v neděli. Bude bez obhájce titulu Němce Thomase Röhlera, jenž hodil jen 71,31 a potvrdil svůj výkonnostní útlum. "Asi má něco se zády," poznamenal na jeho adresu Vadlejch. Má stříbro a bronz z mistrovství světa, ale bude útočit na první cenný kov z evropského šampionátu. Bývalý mistr světa Veselý již má z ME zlato a dvě stříbra.

V sobotu budou o medaile bojovat oštěpařky včetně české trojice Barbora Špotáková, Nikola Ogrodníková a Nikol Tabačková. "Myslím, že tohle opravdu ukazuje, že jsme oštěpařská velmoc. Na tohle nikdo nemůže říct jediné slovo. Jsem hrozně rád, že Nikča (Tabačková) i Martin postoupili, protože pro ně je to obrovská škola. To finále je zase hlavou úplně něco jiného, načerpají obrovské zkušenosti," řekl Vadlejch.

Čtvrtkaři Matěj Krsek, Pavel Maslák, Michal Desenský a Patrik Šorm vyhráli druhý rozběh časem 3:02,07 minuty, kterým zaostali o 44 setin za národním rekordem, který vytvořili před měsícem ve finále světového šampionátu v Eugene. Finišman Šorm v těsném doběhu porazil o dvě setiny Francouze Téa Andanta. Pomohla mu i pozice supermana, ve které probíhal fotobuňkou.

"V posledních metrech před cílem mě napadlo, že tam dám ruku.Tohle hodně dělají Poláci, tak jsem ji tam zkusil dát a vyšlo to. Málem jsem spadnul. Tretry, jak jsou nové, vysoké, ne úplně balančně vyladěné, tak jsem měl hodně problémy to ustát do cíle," líčil Šorm. Třetí postupové místo obsadili Britové.

V úvodním rozběhu byly čtyři týmy rychlejší než české kvarteto. Zvítězili Španělé za 3:01,27. Obhájci titulu z Belgie postoupili ze čtvrtého místa časem. Mimo postupové příčky zůstali překvapivě Poláci. Češi chtějí zabojovat o medaili. "Furt v to věřím, že si tu medaili odvezeme. Ale bude nás na ni šest a medaile jsou jenom tři," poznamenal Šorm.

Ženské čtvrtkařské štafetě ve složení Tereza Petržilková, Nikoleta Jíchová, Martina Hofmanová a Lada Vondrová se povedlo v úvodním rozběhu vybojovat čtvrté místo výkonem 3:26,71. Z postupu časem se však české běžkyně radovaly jen chvíli. Pak byly vyloučeny kvůli porušení pravidla, které hovoří o překážení soupeřům při předávce. Problém byl na předávce mezi Jíchovou a Hofmanovou. Češi uspěli s protestem, že rozhodčí běžkyně chybně seřadili. Diskvalifikace ale zůstala, protože Jíchová ještě před tím vyšlápla z dráhy v zatáčce před seběhem. Po vyloučení Češek postoupily do finále domácí Němky, které byly čtvrté v druhém rozběhu.

V rozbězích vypadly obě české sprinterské štafety. Ženy po chybě na druhé předávce nedokončily, muži skončili s časem 39,41 ve svém běhu šestí.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

Oštěp: 1. Vadlejch 81,81, ...4. Veselý 79,27, 9. Konečný (všichni ČR) 77,49 - postoupili do finále.

4x100 m: 1. Německo 37,97, ...12. ČR (Stromšík, Polák, Jirka, Kolář) 39,41 - nepostoupila do finále.

4x400 m: 1. Španělsko 3:01,27, ...5. ČR (Krsek, Maslák, Desenský, Šorm) 3:02,07 - postoupila do finále.

Ženy:

800 m - semifinále: 1. Lamoteová (Fr.) 2:00,23.

Výška: 1. Apostolovská (Slovin.), Jungfleischová (Něm.), Topičová (Srb.), Vukovičová (Č. Hora) všechny 187.

4x100 m: 1. Británie 42,83, ...ČR (Kubíčková, Lamačová, Kožuškaničová, Kaiserová) nedokončila.

4x400 m: 1. Británie 3:23,79, ...ČR (Petržilková, Jíchová, Hofmanová, Vondrová) diskvalifikována.