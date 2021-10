Ve finále Ligy národů se utkají fotbalisté Španělska a Francie

Milán - V nedělním finále druhého ročníku fotbalové Ligy národů se utkají Španělsko a úřadující mistři světa z Francie. Jejich souboj je na programu od 20:45 SELČ v Miláně. Už v 15 hodin začne v Turíně utkání o třetí místo mezi poraženými semifinalisty Itálií a Belgií.

Mladý španělský výběr ve středu zdolal Itálii 2:1 po dvou gólech Ferrana Torrese. Svěřenci trenéra Luise Enriqueho držitelům evropského zlata částečně oplatili vyřazení ze semifinále letošního Eura a připravili jim první porážku po rekordních 37 zápasech a více než třech letech.

Francouzi zase v dramatickém čtvrtečním semifinále s lídrem žebříčku FIFA Belgií předvedli velký obrat, když po změně stran dotáhli dvoubrankovou ztrátu a zvítězili 3:2 trefou Thea Hernándeze z 90. minuty.

"Viděl jsem hodně silné Španělsko. Unavilo Italy, kontrolovalo míč a zaslouženě vyhrálo. Luis Enrique pokračuje v práci svých předchůdců. 'La Roja' dokážou dominovat týmově i individuálně," řekl francouzský kouč Didier Deschamps. "Ideální by bylo mít druhý balon, ale to asi nebude možné. Takže se pokusíme víc držet míč a získat převahu. Bude to jiný zápas než proti Belgii," dodal.

Z posledních sedmi vzájemných utkání Španělé pětkrát zvítězili bez inkasované branky a pouze jednou s Francouzi prohráli. "Pokud v neděli podáme podobný výkon jako proti Itálii, tak můžeme porazit i Francii. Bude to těžké, ale chceme uspět a získat trofej," uvedl španělský útočník Mikel Oyarzabal.

Premiérový ročník závěrečného turnaje pro vítěze čtyř skupin nejvyšší Ligy A předloni doma ovládlo Portugalsko, které ve finále zdolalo Nizozemsko 1:0. Do prvního Final Four Ligy národů se kvalifikovaly i Anglie a Švýcarsko.