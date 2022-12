Ve finále jsme zaslouženě, Messi je nejlepší hráč historie, prohlásil Scaloni

Lusail (Katar) - Pro trenéra argentinských fotbalistů Lionela Scaloniho byl postup do finále mistrovství světa přes Chorvatsko (3:0) velmi emotivní. Čtyřiačtyřicetiletý kouč znovu ocenil reakci mužstva na úvodní porážku se Saúdskou Arábií, po které jihoameričtí šampioni pětkrát po sobě zvítězili. Semifinálový triumf opět řídil hvězdný kapitán Lionel Messi, kterého Scaloni považuje za nejlepšího hráče historie.

"Snažím se udržet v klidu, ale není to jednoduché. Jsme ve finále mistrovství světa, o tom sní každý Argentinec. Jsem plný emocí, jako vždy, když reprezentuji svou zemi," řekl Scaloni na tiskové konferenci.

Na rozdíl od penaltového dramatu ve čtvrtfinále s Nizozemskem jeho tým v úterý komplikace nepřipustil. Na konci prvního poločasu skóroval Messi z penalty a po rychlém protiútoku přidal další gól jeho kolega z útoku Julián Álvarez. Dvaadvacetiletý hráč Manchesteru City se trefil podruhé v 69. minutě po Messiho skvělé individuální akci.

"Samozřejmě nám pomohla penalta, hra se pak otevřela, což nám vyhovovalo. Ale zasloužili jsme si vyhrát. Postoupit do finále je úžasné, teď nás čeká ještě jeden krok," uvedl Scaloni a pochválil produktivní útočnou dvojici. Messi je s pěti zásahy v čele tabulky střelců společně s Francouzem Kylianem Mbappém, Álvarez je o gól zpět.

Jihoameričané si o zlato zahrají pošesté. Získat se jim ho podařilo v letech 1978 a 1986. Messiho dělí stejně jako v roce 2014 už jen jediná výhra od vysněné trofeje. "Vypadá to, že ho považujeme za nejlepšího hráče všech dob jen proto, že jsme také Argentinci. Ale podle mě tady není pochyb," prohlásil Scaloni.

"Mám štěstí, že ho můžu trénovat, je to opravdový lídr. Pokaždé na hřišti vytvoří něco výjimečného, radost z jeho hry mají všichni, nejen Argentinci," dodal na adresu svého spoluhráče z MS 2006, který 25. startem na světovém šampionátu vyrovnal dosavadní rekord Němce Lothara Matthäuse.

Scaloni od svého nástupu k týmu v srpnu 2018 slaví s reprezentací úspěchy. Loni s ní ovládl po 28 letech jihoamerický šampionát a do začátku MS držel sérii 36 zápasů bez porážky. Nejtěžší moment zažil hned na úvod v Kataru po překvapivé prohře 1:2 se Saúdskou Arábií. "Navzdory porážce jsme cítili podporu našich fanoušků a celé země. Dali nám sílu, abychom se z toho oklepali. Něco takového jsem nikdy nezažil," ocenil bývalý obránce.

Proti Chorvatsku si mohl dovolit v závěru pošetřit některé opory a dát šanci náhradníkům. Na hřiště se dostali i Ángel Correa, Paulo Dybala a Juan Foyth. Scaloni tak využil v průběhu turnaje všech 23 hráčů do pole. "To je pro mě velmi důležité. Každý člen kádru si zaslouží tady být, všichni chtějí pomoct týmu. Hráči, kteří hrají málo, jsou pro mužstvo někdy skoro důležitější než hráči základní sestavy. To oni jdou trénovat i po nepodařeném zápase, na nich závisí atmosféra v týmu," vysvětlil.

Argentince čeká finále v neděli od 16:00 opět na stadionu v Lusailu. Soupeře se dozvědí dnes večer po duelu Francie - Maroko. "Nikdy si nevybírám soupeře. Jsou to skvělé týmy, které si zaslouží za výkony na šampionátu hrát o medaile," dodal Scaloni.