Ve finále Chalupeckého ceny jsou jednotlivci i skupiny

Ilustrační foto - Slavnostní vyhlášení Ceny Jindřicha Chalupeckého 2019 se uskutečnilo 6. prosince 2019 v kině Metropol v Olomouci v rámci festivalu Přehlídka animovaného filmu. Mezinárodní porota do finále 30. ročníku vybrala pět finalistů z řad vizuálních umělců do 35 let. Finalisté soutěže a moderátoři pořadu Pavla Sedliská (stojí vlevo) a Michal Pěchouček (stojí vpravo). ČTK/Peřina Luděk