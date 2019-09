Ve finále basketbalového MS si zahrají Španělé a Argentinci

Peking - Ve finále mistrovství světa v Číně se představí basketbalisté Španělska a Argentiny. Španělé si v semifinále poradili 95:88 po druhém prodloužení se čtvrtfinálovým přemožitelem české reprezentace Austrálií a o zlato si zahrají po třinácti letech. Argentina zdolala 80:66 Francii a v neděli bude usilovat o první titul od roku 1950.

Španělé až do třetí čtvrtiny byli horším týmem. Pak se rozehrál Marc Gasol, jenž celkově nastřílel 33 bodů, a pomohl ve čtvrté čtvrtině smazat devítibodovou ztrátu. Osm sekund před koncem navíc dvěma šestkami zařídil vedení 71:70, ale přesto mohli Španělé prohrát. Jenže Patty Mills v závěrečných sekundách proměnil jen jeden ze dvou trestných hodů a pouze srovnal.

Zápas zamířil do prodloužení, ve kterém sice měli navrch Španělé, ale vedení o pět bodů neudrželi a Gasol na poslední chvíli dvěma trestnými hody srovnal na 80:80. Ve druhé nastavené pětiminutovce už Španělé dominovali, díky dvěma trojkám Sergia Llulla se ujali vedení 90:82 a soupeř už neměl síly na zvrat.

Trojnásobní evropští šampioni si tak po zlatu z roku 2006 v neděli v Pekingu zahrají o druhou medaili z mistrovství světa. Austrálie, která před třemi lety o bod podlehla Španělsku v utkání o třetí místo na olympiádě v Riu de Janeiro, naopak bude muset o první cenný kov ještě bojovat v utkání o bronz.

"Je to pěkné, ta rivalita mezi námi dvěma. Máme štěstí, že jsme zase vyhráli. Ale pokaždé to bylo těsné, takže si soupeř zaslouží ocenit," řekl španělský trenér Sergio Scariolo, který chválil své hráče za to, jak zvládli rozhodující chvíle. "Kritický moment ve čtvrté čtvrtině ustáli a potom i v prodlouženích jsme dělali správná rozhodnutí. Takže jim blahopřeji nejen k nasazení a odolnosti, ale také ke schopnosti zachovat chladnou hlavu a hrát, jak je třeba," dodal kouč, jenž získal s národním týmem všechny tři evropské tituly.

"Byl to ďábelský zápas a byla to zábava, ale je těžké odejít s porážkou. Na tým jsem hrdý a věřím, že díky zkušenosti z Ria, kde jsem skončili čtvrtí, se dokážeme zmobilizovat a vybojovat v neděli medaili," prohlásil australský trenér Andrej Lemanis.

Druhé semifinále takové drama jako duel Španělska s Austrálií nenabídlo. Argentinci měli utkání od začátku pod kontrolou a bronzovým medailistům z minulého šampionátu Francouzům nepomohlo ani vzepětí v závěrečné čtvrtině. Nakonec prohráli o 14 bodů.

Největší zásluhu na vítězství Argentiny měl Luis Scola, který nasbíral 28 bodů a 13 doskoků. Devětatřicetiletý veterán si po neúspěšném finále v roce 2002 zahraje podruhé o zlato. Jediný dosavadní titul Argentina získala na prvním šampionátu v roce 1950.

"Věděli jsme, že kdo udrží vysoké tempo, tak vyhraje. Francie má skvělý tým, ale hrají jinak než my. Tolik toho nenaběhají a díky tomu jsme dneska uspěli. Vnutili jsme jim naši hru a předvedli nejlepší defenzivu, co jsem tady viděl," chválil svůj tým trenér Argentiny Sergio Hernández.

"Zasloužili si to. Vždycky se říká, že rozhoduje agresivita a ta nám dneska chyběla. Nedostali jsme se k naší hře. Tlačili na naše rozehrávače, takže jenom dostat míč přes půlku bylo obtížné. Taky nám nešly trestné hody a nechali jsme jim hodně doskoků pod naším košem, což jim umožnilo skórovat," uvedl francouzský kouč Vincent Collet.

Nelíbilo se mu, že jeho tým měl o den méně odpočinku po čtvrtfinále než Argentinci. "Nemám rád výmluvy, ale bylo to znát. Není to fér," prohlásil.

MS basketbalistů - semifinále v Pekingu:

--------

Španělsko - Austrálie 95:88 po druhém prodloužení (19:21, 32:37, 51:55, 71:71 - 80:80)

Nejvíce bodů: Gasol 33, Rubio 19, Llull 17 - Mills 34, Kay 16, Bogut 12.

Argentina - Francie 80:66 (21:18, 39:32, 60:48)

Nejvíce bodů: Scola 28, Deck, 13, Campazzo 12 - Fournier, Ntilikina oba 16, De Colo 11.

Další program:

--------

Sobota 14. září:

O 7. místo: 10:00 USA - Polsko,

o 5. místo: 14:00 ČR - Srbsko.

Neděle 15. září:

10:00 o 3. místo: Francie - Austrálie,

14:00 finále: Argentina - Španělsko.