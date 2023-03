Ve filmu More Miko řidič kamionu pomáhá potřebným navzdory rasismu a politikům

Kamioňák Jaroslav Miko (vpravo) a režisér Robin Kvapil po novinářské projekci filmu More Miko, 1. března 2023, Praha.

Praha - V časosběrném dokumentu režiséra Robina Kvapila More Miko romský aktivista a řidič kamionu Jaroslav Miko pomáhá potřebným navzdory rasismu a politikům. Během čtyř let filmový štáb ujel s Mikem více než 20.000 kilometrů, točil v českém a evropském Parlamentu, ve východoslovenských romských osadách, v uprchlických táborech v Řecku i na slovensko-ukrajinské hranici. Film, který dnes jeho tvůrci představili novinářům, vstoupí do tuzemských kin 9. března.

Ve filmu, který byl vybrán do hlavní soutěžní sekce Česká radost na festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, se prolíná několik tematických rovin, z nichž první je politická. Mapuje neúspěšnou snahu přesvědčit někdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) a následně i nynější vládu Petra Fialy (ODS), aby Česko přijalo několik desítek dětských sirotků přežívajících v uprchlických táborech v Řecku.

"Někdy v roce 2017 jsem narazil na video z použití chemických zbraní v Sýrii. Záběry dětí, které po tomto útoku umíraly, byly hrozivé a já je několik dní nemohl dostat z hlavy. V Česku tou dobou probíhala hysterie z migrantů, kterou někteří amorální politici podněcovali, a mně to přišlo celé neskutečné. Sám jsem byl s rodinou kdysi žadatelem o azyl v Kanadě, a měl jsem tak možnost poznat spoustu lidí z celého světa, kteří byli na útěku. Všechny tyhle skutečnosti vedly k tomu, že jsem založil iniciativu Češi pomáhají a začali jsme vyvíjet občanský tlak na českou vládu, aby přijala z řeckých uprchlických táborů alespoň dětské sirotky," uvedl Miko.

Dokument zachycuje vyhýbavý postoj Babiše a exministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) k uvedené otázce a vstřícný postoj tehdejších opozičních poslanců Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), Mikuláše Peksy (Piráti), Jana Lipavského (Piráti), Víta Rakušana (STAN), Jana Farského (STAN) a Markéty Adamové Pekarové (oba TOP 07). Zároveň ukazuje, že se situace nezlepšila ani po nástupu Fialovy vlády. Dokládá to mimo jiné pasáž, kdy si nový ministr vnitra Rakušan vyžádal, aby u jeho jednání s Mikem nebyla kamera. "Začali řešit interní věc související s novou koalicí a nechtěli, aby u toho byl přítomný filmový štáb, což jsem respektoval. Ale vím, co se tam odehrálo. Pan Rakušan požádal Jardu (Mika), aby otázku přijetí syrských sirotků předjednal u ostatních koaličních partnerů. Myslím, že tohle není úkol Jaroslava Miky, řidiče kamionu. To je úkol politiků," řekl ČTK režisér Kvapil. "Ale stále věřím, protože tato vláda je lepší než minulá, že se tu věc ohledně dětí v Řecku, na které přispívá 140 českých rodin, podaří dotáhnout a napravit," dodal.

Další rovina dokumentu vypraví o tom, že Mikovou životní cestou je pomoc druhým. Třetí rovinou je pak Mikův osobní život a dopady jeho lidskoprávních aktivit a s nimi spojených výhrůžek od anonymů například na sociálních sítích na vztah s manželkou a dětmi.

Kvapil s producentem Čestmírem Kopeckým natočil svůj hraný debut Všechno bude fajn, který byl nominován na objev roku v Cenách české filmové kritiky 2018 a následně získal cenu FITES. S krátkým filmem Tahle země není pro mladý zvítězil v roce 2012 ve finále celosvětové soutěže 48 Hours Film Project. Jeho předposledním filmem byl celovečerní dokument mapující pozadí prezidentské kampaně Michala Horáčka Máme na víc.