Ve filmu Léto patří rebelům hraje Pavel Nový poprvé dědečka

Praha - V rodinném filmu Léto patří rebelům režisérky Martiny Sakové, který vznikl v německo-slovenské produkci, si Pavel Nový poprvé zahrál roli dědečka. Ztvárnil nerudného chlapíka, který truchlí za svým mrtvým synem a dlouho trvá, než si padnou do noty s vnukem Jonášem (Eliáš Vyskočil). Snímek, který byl uveden na začátku září na mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně, uvede do tuzemských kin 8. října distribuční společnost CinemArt.

Práci s dětskými herci považuje Nový za lepší než hrát s dospělými. "Ne všichni dospělí jsou k vám tak vstřícní jako děti. A když si je získáte, a to je vlastně úkol dospělého hereckého partnera, tak se to vyplatí," řekl ČTK Nový. "V mém prvním filmu Kuřata na cestách mi hrál tátu Jirka Sovák. Když jsme čekali na noční natáčení, povídal si se mnou. Nadchnulo mě to a dodnes jsem nadšený, že se se mnou bavil jako s dospělým člověkem a byl permanentně vtipný," dodal.

Legrace byla během natáčení podle Vyskočila také s Novým. "Byl to takový klaun na place," podotkl představitel jedenáctiletého Jonáše.

Na rozdíl od Vyskočila hledal Nový poměrně dlouho vztah k Szidi Tobiasové, která se objevila v roli matky Jonášovy kamarádky Alex (Liana Pavlíková). "Szidi je velmi svérázná, ona je trochu magor, já taky, ale na filmu to není znát. Cestu jsme k sobě našli až v závěru natáčení," uvedl Nový.

Léto patří rebelům, příběh natáčený ve slovenských městech Handlová a Prievidza a dále v Bavorsku a u Baltického moře, vypráví o snaze Jonáše vyrovnat se s rodinnou tragédií a vrátit dědovi chuť do života. "Mě osobně na příběhu zajímá a zároveň dojímá právě to, že Jonáš jako dítě je ten, který je aktivní, a sice jistým naivním způsobem, ale přece se mu nakonec podaří všechny dospělé opět spojit," uvedla producentka filmu Katarína Krnáčová.