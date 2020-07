Ve filmařské soutěži ve vertikálním formátu uspěla Hýbnerová

Slavnostní vyhlášení soutěže vertikálních filmů Nespresso Talents 2020 se uskutečnilo 27. července 2020 v Praze. Druhé místo v mezinárodním kole soutěže obdržela Daniela Hýbnerová za snímek The One About the Shirt.

Slavnostní vyhlášení soutěže vertikálních filmů Nespresso Talents 2020 se uskutečnilo 27. července 2020 v Praze. Druhé místo v mezinárodním kole soutěže obdržela Daniela Hýbnerová za snímek The One About the Shirt. ČTK/Šimánek Vít

Praha - V letošní soutěži krátkých filmů natočených v takzvaném vertikálním formátu, tedy tvořené pro mobilní telefony držených v ruce na výšku, uspěla Daniela Hýbnerová. Mezinárodní porota ji vybrala mezi tři vítěze 5. ročníku soutěže Nespresso Talents z rekordního počtu 740 soutěžních snímků na téma Pozitivní spirála. Trojici nejlepších vybrala i česká porota, kterou nejvíce oslovili mladí autoři Oliver Beaujard, Iryna Kachalouskaya a Diana Horká, sdělili novinářům pořadatelé soutěže.

Hýbnerová tak snímkem The One About the Shirt navázala na tři roky staré vítězství studentky FAMU Darji Kaščejevové, která za svůj animovaný film Dcera dostala studentského Oscara. "Film The One About the Shirt vypráví příběh košile, která se shodou náhod postupně ocitá u různých lidí a každý si ji nadšeně poupraví k obrazu svému. Film je založen na myšlence znovuvyužití oblečení a radování se z maličkostí okolo nás," uvedla Hýbnerová, která nyní pracuje na krátkém animovaném dokumentu ze života kukaček, který bude hotový začátkem září. Zároveň začíná psát scénář na svůj bakalářský film.

Krátké filmy ve vertikálním formátu letos do soutěže zaslali začínající tvůrci ze 47 zemí. Hýbnerová si umístěním na druhé příčce mezinárodní soutěže vysloužila odměnu 3000 eur a pozvánku na festival v Cannes 2021. Vítězem mezinárodní části soutěže se stal Faride Schroeder se snímkem Oasis.

Trojicí úspěšných tuzemských děl se pro letošek staly snímky Flubér Olivera Beaujarda, Dance of Life od Iryny Kachalouskayi a Karafiát Diany Horké. "U všech oceněných mě potěšila vizuální stránka a ve dvou případech humor, nadhled, trocha sebeironie i pečlivá a promyšlená výprava filmů. Hlavně humor a vtip jsou důležité ingredience nejen do složité doby, ale pro krátký formát podle mne skoro nezbytnost," uvedl Martin Vandas, filmový producent a zároveň porotce letošního ročníku.

"U většiny filmů chyběla větší péče a čas, ale přesto si vždy uvědomíme, kolik je talentovaných lidí. Vítězné filmy měly dotažený jak scénář, tak i vizuální stránku. Jsou to opravdu dobré krátké filmy," podotkla porotkyně Petra Nesvačilová.

Vítězné trio si mezi sebe rozdělí odměnu v celkové výši 5000 eur, 3000 eur pro vítěze a po 1000 eurech pro druhé a třetí místo, a společně se podívají na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2021. Vítězné snímky je možné zhlédnout na stránkách www.nespresso.com/talents/cz/cs/contest.

Nespresso Talents je soutěž pro mladé začínající tvůrce. Délka filmu má být minimálně dvě a maximálně tři minuty. Vítány jsou všechny žánry. Loni v české části nejvíce porotu zaujal animovaný film Tell Me Your Flavour autorek Niny Ovsové a Adely Križovenské.