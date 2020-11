Ve dvou nejhorších stupních bude zákaz návštěv v domovech seniorů

Vstupní dveře do domova seniorů - ilustrační foto.

Vstupní dveře do domova seniorů - ilustrační foto. ČTK/Peřina Luděk

Praha - V domovech pro seniory a postižené a ve zdravotnických zařízeních budou při dvou nejhorších stupních rizika nákazy koronavirem zakázány návštěvy. V mírnějších stupních rizika budou návštěvy možné za určitých podmínek. Vyplývá to z modelu uvolňování a zpřísňování opatření, který dnes představilo ministerstvo zdravotnictví. Nyní platí nejvyšší stupeň rizika.

Ministerstvo dnes zveřejnilo tabulku, podle které budou v závislosti na riziku nákazy koronavirem uplatňována opatření v různých oblastech. Riziko je stanoveno na škále od jedné do pěti. Rizikové skóre bude každý den uvádět jedno číslo od nuly do 100. Pro jeho výpočet se bude používat čtrnáctidenní počet nových případů na 100.000 obyvatel, zásah populace seniorů, zjednodušený výpočet reprodukčního čísla a podíl pozitivně testovaných lidí ze všech testů. Zohledňovat se bude také to, jestli v mezitýdenních intervalech riziko klesá nebo stoupá.

V případě návštěv v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb počítá ministerský model s jejich zákazem při stupni čtyři a pět kromě některých výjimek. V současnosti mají výjimku návštěvy u nezletilých a umírajících. Při třetím stupni rizika už podle ministerstva budou moci lidé za určitých podmínek chodit za svými blízkými, kteří jsou v sociálních zařízeních. O povolení návštěv usiluje především Asociace poskytovatelů sociálních služeb, podle jejich členů má nemožnost vidět své blízké nepříznivý dopad na psychiku a zdraví obyvatel těchto domovů.

"Jsme v jednání s Asociací poskytovatelů sociální služeb. O této věci diskutujeme, budou nastaveny určité podmínky, za kterých by se návštěvy mohly uskutečňovat. Ale je to od dosažení rizikového stupně tři," uvedla dnes na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Při nejnižším stupni rizika nákazy nebude možnost návštěv v domovech pro seniory a postižené, ani v nemocnicích omezena. Návštěvy ale budou muset nosit roušku, respirátor nebo jinou ochranu nosu a úst. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že už při druhém stupni budou platit jistá omezení v sociálních zařízeních a léčebnách dlouhodobě nemocných. Jak přesně budou návštěvy omezeny, ale z dnes zveřejněných informací nevyplývá.