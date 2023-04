Ve dvanácté řadě StarDance se poprvé objeví manželský pár

Praha - Ve dvanácté řadě soutěže StarDance ... když hvězdy tančí se mezi soutěžícími objeví manželský pár Marek a Eva Adamczykovi, kteří se tak stanou soupeři. Manželský pár se StarDance dosud v ČR nezúčastnil, stejně jako pekař a cukrář, kterým bude Josef Maršálek. Na parket se vedle snowboardistky Adamczykové dostane také další olympijský medailista, kajakář Vavřinec Hradilek. Rozdělení účastníků do dvojic oznámí během června. Novináře o to dnes informovali zástupci České televize (ČT).

První večer soutěže je na programu v sobotu 14. října. Moderátorského mikrofonu se opět ujme dvojice Tereza Kostková a Marek Eben. V desítce osobností dále budou herečky Ivana Chýlková a Darija Pavlovičová, modelka a moderátorka Iva Kubelková, zpěvačka Tereza Mašková, herec David Prachař a herec a muzikant Richard Krajčo.

Zatímco herečka Pavlovičová podle svých slov v minulosti tancovala, Krajčo taneční neabsolvoval. "Pro mě to bude taková taneční premiéra a musím říct, že se na to těším," řekl ČTK lídr populární kapely Kryštof. "Moji účast si hrozně přály moje děti a slíbily, že mi budou posílat hlasy. A další důvod, proč jsem se rozhodl soutěže zúčastnit je ten, že všechny peníze, které ve StarDance utržím, budu vkládat do rekonstrukce našeho kostela v Chotěvicích," dodal.

Tanečním parketem je provedou nováčci Kateřina Bartůněk Hrstková, Zuzana Dvořáková Šťastná, Dominika Rožková, Jakub Mazuch, Daniel Kecskeméty a účastníci předchozích řad StarDance Lenka Nora Návorková, Adriana Mašková, Dominik Vodička, Martin Prágr a Jan Tománek.

Zatímco z řad celebrit se účastní soutěže StarDance vždy nové tváře, někteří tanečníci se objevují opakovaně. Výkony tanečníků bude posuzovat porota ve složení Tatiana Drexler, Richard Genzer a Zdeněk Chlopčík. Soutěžící doprovodí MoonDance Orchestra Martina Kumžáka.

V jedenácté řadě StarDance na podzim 2021 zvítězil herec Jan Cina s profesionální tanečnicí Adrianou Maškovou. Druhá skončila farářka Církve československé husitské Martina Viktorie Kopecká, která tvořila taneční pár s Markem Dědíkem. Bronzovou příčku obsadil bookmakery favorizovaný krasobruslař Tomáš Verner a Kristýna Coufalová.

Průměrná sledovanost první série v roce 2006 se pohybovala kolem dvou milionů, poté ale zájem diváků o show poklesl a průměrně se na ní dívalo od 1,6 do 1,3 milionu diváků. Jedenáctou řadu sledovalo 1,57 milionu diváků. "StarDance je pro veřejnoprávní instituci jako jsme my přesně tou esencí, kterou bychom měli přinášet," uvedl generální ředitel ČT Petr Dvořák.

StarDance letošním ročníkem naváže na šestiletou spolupráci s Centrem Paraple, které pomáhá vozíčkářům s poškozením míchy. Zatím pro ně vybrali celkem 76 milionů korun.

Na televizních obrazovkách se taneční klání celebrit s profesionálními tanečníky objevilo poprvé v roce 2004 v Británii, kde ho uvedla BBC. Poté se soutěž rozšířila do desítek zemí a v roce 2006 ji poprvé vysílala i ČT.