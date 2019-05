Ve druhé třetině přišla neskutečná práce, chválil Říha

Bratislava - Díky obratu ve druhé třetině zlomili čeští hokejisté duel s Lotyšskem na mistrovství světa v Bratislavě a nedopustili ve čtvrtém vystoupení na turnaji po pondělní prohře s Ruskem druhou ztrátu. Kouč Miloš Říha si pochvaloval, jak tým po nepodařené úvodní části za stavu 0:2 ke zbytku utkání přistoupil.

"Je důležité, že mužstvo je zdravé. Že se tam něco řekne a přijde impulz a práce. Ve druhé třetině přišla neskutečná práce, nebylo vidět ani jednoho hráče, že by odpočíval," pochvaloval si Říha zlepšený výkon ve druhé třetině.

"Začali těma nohama více pracovat, začali být agresivnější a dohrávat to. To, co jsme museli přijmout, jsme i rozdali, někdy to byly zbytečné fauly, to jsme si řekli taky. Myslím, že obrat jsme si zasloužili," podotkl Říha.

Dopředu prý už tušil, že začátek zápasu s Lotyši nebude příjemný. "Od rána jsem cítil, už i tím Kubou Voráčkem, že přijel jako lídr později, všichni čekali, co bude. Jestli bude hrát, nebo ne. Očekával jsem to takové. Že se nevzbudíme tak brzy," připomněl Říha noční odjezd kapitána Voráčka k porodu syna Matěje do Uherského Hradiště.

Za stavu 0:2 pocity šedesátiletého kouče na české lavičky nebyly nijak příjemné. "V klidu jsem nebyl. Ale věřil jsem, ta síla v mužstvu je. Věřil jsem, že takhle hrát dále nemůžeme. Oni jsou těžký soupeř. Když vedou, dokážou si počkat na brejkové situace. Dneska ale proti nám od druhé třetiny neměli šanci," odechl si Říha.

Vývoj zápasu zlomila přesilová hra po vyloučení Marise Bičevskise po zákroku na Michala Řepíka na pět minut a do konce utkání. Při něm načal obrat střelou ve 26. minutě obránce Filip Hronek.

"Už z toho tlaku bylo vidět, že oni v obraně nejsou tak organizovaní. Rozhodili jsme věcmi, co jsme si řekli. Nastřelováním více puků do brankoviště, tlakem na brankáře, tlakem na obranu. Obrana se už pak rozhodí, oni už nevyhazovali puky tak důsledně. Už ani nečekali na brejky, neriskovaly je. To všechno ovlivnilo zápas," podotkl Říha.

Do zápasu zařadil nově dopsané obránce Petra Zámorského a útočníka Radka Faksu. "Pořád si sedáme, zase jsme pozměnili útoky, hrál Faksa. Zase to zkoušíme v přesilovkách. Třeba Rusové a Švédové to mají dané, už si hrají na to, aby mužstvo sedlo. Kdežto my se neustále hledáme. Máme ještě tři zápasy, aby si to sedlo do dokonalosti, jakou hledáme," podotkl Říha, který nechal mimo sestavu devatenáctiletého útočníka Filipa Chytila.

Soupisku ještě rozšíří útočník Milan Gulaš z Plzně. "Konkurence je zdravá a dobrá. Nikdo nikomu nezávidí, naopak. Ti dva, co seděli - Chyťa a Guli - tam byli, byli vtažení v atmosféře, v kabině. To je pozitivní," dodal Říha.