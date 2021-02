Ve druhé půli jsme se dotkli svého maxima, chválil Trpišovský

Praha - Trenér Jindřich Trpišovský si po remíze 0:0 v úvodním utkání vyřazovací fáze Evropské ligy s Leicesterem pochvaloval, že se fotbalisté Slavie třetímu týmu Premier League dokázali herně vyrovnat. V druhém poločase se podle něj mužstvo dotklo svého maxima. Domnívá se, že ve venkovní odvetě v příštím týdnu bude rozhodovat to, jak do ní Pražané vstoupí.

"Nějakou dobu nám trvalo, než jsme se srovnali s kvalitou a intenzitou hry. Přežili jsme velkou šanci Leicesteru. V první půli jsme se nedokázali úplně dostat do svého špičkového výkonu. Kluci s vypětím všech sil dokázali některé situace odbránit," řekl při on-line tiskové konferenci Trpišovský.

"Naopak jsme velmi dobře vstoupili do druhé půle. V ní jsme hráli tak, jak jsme si představovali a dotkli jsme se tak nějak svého maxima. Kluci ukázali, že za poslední měsíce udělali obrovský pokrok. Velká zkušenost jak pro kluky na hřišti, tak pro nás trenéry hrát takovéhle utkání," dodal Trpišovský.

Jeho svěřenci uhráli v úvodním domácím duelu lepší výsledek než před dvěma lety ve čtvrtfinále s jiným anglickým týmem Chelsea, které podlehli 0:1. Ve venkovní odvetě pak utrpěli porážku 3:4.

"S Chelsea jsme v závěru dostali gól na 0:1, který nás pak v odvetě nutil hrát víc dopředu. Na Chelsea jsme pak nezachytili úvod zápasu. Tohle bude do odvety rozhodující, to, jak tam chytíme začátek. Leicester bude hrát doma, bude se cítit líp, bude mu vyhovovat hřiště. Musíme chytit hned začátek, ne jako s Chelsea. Tam nám postup utekl v prvních 30 minutách," uvedl Trpišovský.

Slavia pod ním už potřetí v domácím úvodním duelu pohárového dvojzápasu hrála bez branek. "V play off je vždy první zápas takový složitější pro domácí tým. Gól vstřelený venku dělá hodně. Když na sebe týmy narazí poprvé, je to takové oťukávací, rozhoduje se pak v odvetě. Je to vyřazovací část, kluby nastupují v plné sestavě, je tam minimum chyb," poznamenal Trpišovský.

Pochválil za výkon stopera Davida Zimu, který ubránil hvězdného útočníka Jamieho Vardyho. "David první část maturity složil, druhá ho ještě čeká. Kdybych měl vysvědčení, napíšu mu, že za pololetí prošel. Tušili jsme, že Vardy bude hrát, proto dostal přednost. Věděli jsme, kam si Vardy nabíhá a David je velmi dobrý v těchto situacích, dobře čte hru. Zvládl to skvěle," uvedl Trpišovský.

Jeho protějšek z Leicesteru Brendan Rodgers si postěžoval na kvalitu trávníku v Edenu. "Nedivím se mu, je zvyklý na hřiště z Premier League a skotské ligy. S Českem se to nedá porovnat. Na Chelsea jste měl skoro strach na hřiště šlápnout. Trávník byl na české podmínky a na to, že je únor, skvělý, momentálně nejlepší v Česku. Kluci trávníkáři na tom poctivě makají. Myslím, že kdyby trenér viděl sestřih z kola české ligy, byl by hodně rád, že se hrálo na tom, na čem se dnes hrálo," dodal Trpišovský.