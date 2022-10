Ve druhé půli jsem ukázal, že starý Kuchta se vrací, řekl útočník Sparty

Praha - Premiérovou soutěžní trefou za Spartu vystřelil útočník Jan Kuchta svému týmu v 10. kole první fotbalové ligy triumf 2:1 nad Hradcem Králové. Český reprezentant přiznal, že z něj spadl tlak po delším čekání na gól a věří, že po výkonu ve druhém poločase se vrací jeho "staré" já. Totéž si myslí i trenér Pražanů Brian Priske.

"Určitě to ze mě spadlo, protože jsem gól hrozně moc potřeboval stejně jako celý mančaft. Dneska to konečně vyšlo vítězně a jsme za to rádi," řekl na tiskové konferenci Kuchta, který přišel v létě na Letnou na roční hostování s opcí z Lokomotivu Moskva, kam letos v lednu přestoupil z týmu úhlavního sparťanského rivala Slavie.

Na premiérovou branku v dresu Pražanů potřeboval sedm soutěžních zápasů. "Ze začátku sezony, kdy jsme vypadli s Vikingem (ve 2. předkole Evropské konferenční ligy), jsem si to bral hodně. Tlak jsem až tolik nevnímal, protože jsem si zrušil sociální sítě a nečetl jsem žádné noviny. Ten tlak byl samozřejmě obrovský i na mojí osobu, abych byl pro Spartu prospěšný," uvedl pětadvacetiletý Kuchta.

"Po pětitýdenním volnu kvůli trestu (za faul na libereckého brankáře Oliviera Vliegena) jsem hodně trénoval a teď už se to blíží k tomu optimu. Myslím si, že ve druhé půli jsem ukázal, že starý Kuchta se vrací a že to bude gradovat," konstatoval dvanáctinásobný reprezentant.

Souhlasil s tím i Priske. "Jsem si jistý, že tohle je zápas, který pro něj všechno změní. Od svého příchodu se trápil. Naložil si na sebe a své výkony ohromný tlak. Chce dávat hodně gólů. Takže když přišel a nastalo bezgólové období, bral si to hodně osobně," prohlásil pětačtyřicetiletý Dán.

"Mám velkou radost, že byl za svou tvrdou práci odměněn. Po tom, co jsem viděl ve druhém poločase, mám pocit, že Kuchtič, kterého jsem viděl na záběrech z minulé sezony, je zpátky a je připraven pomoci Sparty. Byl ve správných pozicích ve vápně," mínil Priske.

Po konci zápasu s Kuchtou mluvil. "Byl samozřejmě rád, že jsme vyhráli, a za druhé, že jsem konečně střeleckou smůlu protrhl a dal jsem první gól za Spartu v takhle důležitém zápase, když jsme hráli o deseti a ukázali jsme charakter. Cítím důvěru jeho i ostatních trenérů. Jsem rád, že jsme i pro něho vyhráli," podotkl Kuchta.

Sparta přitom prohrávala od 13. minuty po gólu Filip Kubaly a od 29. minuty dohrávala bez vyloučeného útočníka Tomáše Čvančary. Od té doby hráli domácí paradoxně lépe, čehož si všiml i Kuchta.

"Asi to tak vypadalo a cítilo to víc lidí, i já. Ne že bych se cítil s Čvančim špatně, ale vyšlo to tak, že jsem měl víc prostoru, když jsme hráli o deseti. Myslím si, že i ostatní kluci se víc zvedli a museli jsme zapnout, víc hrát a vyšlo to tak, že jsme se prezentovali takovým výkonem ve druhé půli. Tenhle tým má rozhodně na víc, než jsme do této doby předváděli," poznamenal někdejší útočník Liberce, Teplic, Slovácka nebo Bohemians 1905.

Za Spartu srovnal ve 52. minutě Asger Sörensen a o pět minut později se prosadil Kuchta. Situaci poté sudí Lukáš Nehasil dlouho konzultoval s videorozhodčím Václavem Štěrbou, jelikož podle opakovaných záběrů se zdálo, že Ladislav Krejčí mladší prodloužil hlavou míč na Kuchtu, který stál v ofsajdu. Gól ale platil.

"Viděl jsem tu situaci tak, že Láďa Krejčí to netečoval. Maximálně to před ním nebo po něm tečoval (hráč Hradce Štěpán) Harazim. Situace byla sporná, za mě ale regulérní gól, proto platil, a proto jsme vyhráli," konstatoval Kuchta.