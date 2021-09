Ve čtvrtek začnou Dny českého piva, ležákem roku je Zubr Gradus

Českým ležákem roku je Zubr Gradus. Do soutěže České pivo, kterou pořádá Český svaz pivovarů a sladoven, letos výrobci přihlásili rekordních 83 vzorků, což bylo o deset více než loni. Výsledky soutěže vyhlásili organizátoři na dnešní Svatováclavské slavnosti na pražských Vinohradech. Na dalších pozicích se umístily Litovel Premium a Holba Premium. Svaz také dnes uvedl do Síně slávy českého pivovarství Viléma Nohela z pivovarů PMS Přerov a in memoriam Pavla Gregoriče, bývalého generálního ředitele Plzeňského Prazdroje a Královského pivovaru Krušovice.

"Do letošního klání přihlásily pivovary 83 vzorků, což je rekordní počet za jednadvacet let existence soutěže," uvedla výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

Pořadí nejlepších 11stupňových piv ovládla Holba se svým Šerákem, který si proti loňskému roku polepšil o dvě příčky. Na stříbro dosáhl Rodinný pivovar Bernard s Bernardem Kvasnicovým ležákem 11. Na třetím místě skončil Vilém z Pardubického pivovaru.

Kategorii světlého výčepního piva vyhrál Zubr Classic, na druhém místě je Velkopopovický Kozel 10, bronz získal Pivovar Staropramen se značkou Staropramen Smíchov.

Nejlepším tmavým pivem je Bernard Černý ležák 12. Druhé místo obsadil Granát Tmavý ležák z Pivovaru Černá Hora, třetí místo patří Postřižinskému pivu Tmavý ležák z Pivovaru Nymburk.

V kategorii nealkoholických piv zvítězil Pivovar Protivín se značkou Lobkowicz Premium Nealko, v kategorii ochucených nealkoholických piv pak Bernard s čistou hlavou Švestka.

Letos stejně jako loni byla soutěž jednokolová, degustace se uskutečnily na přelomu června a července. Garantem akce je Výzkumný ústav pivovarský a sladařský.

"Pivo není jenom nápojem, ale také symbolem lidské pospolitosti. Svět se mění, ale sociální komunikace musí probíhat i dále," řekl dnes při předávání cen ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Předseda svazu František Šámal dodal, že pandemie koronaviru snížila návštěvnost hospod. Zároveň se však podle něho zvýšila konzumace piva v domácnostech. Podle Šámala činí nyní poměr prodaného čepovaného piva vůči pivu v lahvích, plechovkách a plastu asi jedna ku třem.

"Víme, že nebude lehké se s následky vyrovnat. Ale věřím, že se sektor stabilizuje a lidé se budou do hospod a restaurací vracet ," doplnil.

V ČR je mnoho pivních klání. Například v soutěži speciálních piv Cerevisia specialis - Pivní speciál roku získal loni cenu Primátor 16° Exkluziv. Mezi polotmavými a tmavými speciálními pivy zvítězila Svijanská kněžna 13°.