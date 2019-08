Ve čtvrtek začne se čtyřmi českými týmy nový ročník hokejové LM

Praha - Ve čtvrtek začne 6. ročník hokejové Ligy mistrů. Mezi celkem 32 týmy ze 13 zemí bude i kvarteto zástupců české extraligy, které zůstalo až na jednu změnu kompletní ve srovnání s minulým ročníkem. Vedle Plzně, Hradce Králové a Liberce se místo Brna představí mistrovský Třinec. Shodně budou usilovat o trofej, na niž české kluby dosud nedosáhly. Sparta v ročníku 2016/17 hrála finále, rok nato byly mezi semifinalisty Třinec a Liberec, naposledy je napodobila Plzeň, ale v přehledu vítězů zůstávají jen severské celky.

Hned v úvodní hrací den budou v akci Plzeň a Liberec. Západočeši začnou jako jediní z české čtveřice v domácím prostředí a přivítají finskou Hämeenlinnu. Bílí Tygři se představí v Belfastu. V pátek nastoupí extraligový šampion Třinec v Lahti a Hradec Králové v Cardiffu.

Dalšími soupeři Plzně, která byla v předchozím ročníku deset zápasů neporažená a nestačila až na pozdějšího vítěze Frölundu, budou ve skupině B švýcarský Zug a dánský tým Rungsted Seier Capital. "Máme tu skupinu asi o trochu těžší než loni, ale nelze si moc vybírat, protože vždy tam jsou alespoň tři týmy z těch čtyř, které mohou postoupit. Jdeme do toho s pokorou, ale samozřejmě bychom si přáli dostat se co nejdál," uvedl trenér Indiánů Ladislav Čihák.

"Hämeenlinna je finský tým, takže očekáváme podobnou kvalitou, jakou měla loni Jyväskylä. Finské týmy jsou podobné; mají to založené na bruslení a hráči jsou individuálně hodně zdatní. Dánsko říkám upřímně, že je pro mě velká neznámá - Rungsted nevím, na jaké je úrovni, ale minule třeba i týmy z Británie potrápily naše celky. Pozor na to. Zug hodně posílil, už jen tím, že přišel Honza Kovář, na něhož se hodně těším. Je to tým, který poskládal dobrý mančaft. A už v přípravě Kovi s Grégorym Hofmannem rozhodují zápasy," řekl Čihák.

Poražený finalista extraligy Liberec čekají také souboje se švédskou Luleou a německým Augsburgem. "Stejně jako i ostatní celky chceme každopádně i my postoupit a dojít co nejdál. Máme ve skupině dva nováčky: Belfast je trochu neznámý, s Augsburgem to bude zajímavé i proto, že je to pro Liberec sesterské město. Třetí je Lulea jakožto jeden z předchozích vítězů, tam o té kvalitě netřeba vůbec mluvit," prohlásil kouč Bílých Tygrů Patrik Augusta.

Třinečtí touží napravit minulý ročník, v němž získali v šesti duelech základní skupiny pouhé čtyři body. Ve skupině D je před nimi vedle Lahti rovněž konfrontace s Lausanne a Juností Minsk. "Nám se minule ta sezona Ligy mistrů nepovedla, takže je jen na nás, abychom si napravili reputaci. Půjdeme do toho skromně a s pokorou, protože v té soutěži není slabých soupeřů. Jsem rád, že tam máme ze Skandinávie jen jednoho soupeře," řekl výkonný ředitel klubu Marek Chmiel.

Stejně jako Oceláři zůstal v minulé sezoně na dně tabulky skupiny i Mountfield. Nyní okusí po Cardiffu také sílu švédského týmu Frölunda Indians, který soutěž třikrát za pět odehraných ročníků vyhrál a jednou byl ve finále. Dalším soupeřem bude Štýrský Hradec. "Moc si toho vážíme, že si můžeme zahrát zase mezi touto společností nejlepších týmů, už to je úspěch. Uděláme ale vše pro to, aby se nám podařilo postoupit ze skupiny, přestože je silná a máme v ní momentálně asi nejlepší klub v Evropě Frölundu. Moc se na to těšíme," řekl kouč Tomáš Martinec.

České kluby dostaly poprvé v historii finanční injekci od svazu za reprezentaci českého hokeje v Lize mistrů. Každý z nich obdrží půl milionu korun. Vedení soutěže navýšilo opět odměnu pro vítěze, a to z 365 tisíc na 425 tisíc eur (asi 11 milionů korun). Celkově narostly odměny o 400 tisíc eur na 2,34 milionu eur.

Vítěz bude znám 4. února 2020, kdy je na programu finálový duel. O jeho uspořádání mohou požádat všichni čtyři semifinalisté.

Program zápasů českých klubů v základních skupinách LM v sezoně 2019/20:

Čtvrtek 29. srpna:

17:00 HC Škoda Plzeň - HPK Hämeenlinna (skupina B),

20:30 Belfast Giants - Bílí Tygři Liberec (skupina C).

Pátek 30. srpna:

18:00 Lahti Pelicans - HC Oceláři Třinec (skupina D),

20:30 Cardiff Devils - Mountfield Hradec Králové (skupina H).

Sobota 31. srpna:

15:30 Lulea HF - Bílí Tygři Liberec (skupina C),

17:45 HC Škoda Plzeň - Rungsted Seier Capital (skupina B).

Neděle 1. září:

16:00 Frölunda Indians - Mountfield Hradec Králové (skupina H), Junosť Minsk - HC Oceláři Třinec (skupina D).

Čtvrtek 5. září:

18:00 HPK Hämeenlinna - HC Škoda Plzeň (skupina B), Mountfield Hradec Králové - Cardiff Devils (skupina H),

19:45 Bílí Tygři Liberec - Belfast Giants (skupina C).

Pátek 6. září:

18:00 HC Oceláři Třinec - Lahti Pelicans (skupina D).

Sobota 7. září:

17:00 Mountfield Hradec Králové - Frölunda Indians (skupina H),

18:00 Rungsted Seier Capital - HC Škoda Plzeň (skupina B).

Neděle 8. září:

14:00 Bílí Tygři Liberec - Lulea HF (skupina C),

17:00 HC Oceláři Třinec - Junosť Minsk (skupina D).

Úterý 8. října:

19:30 Štýrský Hradec 99ers - Mountfield Hradec Králové (skupina H), Augsburg Panther - Bílí Tygři Liberec (skupina C).

Středa 9. října:

17:00 HC Oceláři Třinec - Lausanne HC (skupina D),

19:45 EVZ Zug - HC Škoda Plzeň (skupina B).

Úterý 15. října:

17:00 HC Škoda Plzeň - EVZ Zug (skupina B),

19:45 Lausanne HC - HC Oceláři Třinec (skupina D).

Středa 16. října:

17:00 Mountfield Hradec Králové - Štýrský Hradec 99ers (skupina H),

19:30 Bílí Tygři Liberec - Augsburg Panther (skupina C).