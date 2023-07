Ve čtvrtek začne cyklistická Czech Tour, pojede i hvězdný Froome

Praha - Za účasti čtyřnásobného vítěze slavné Tour de France Chrise Froomea začne ve čtvrtek letošní ročník cyklistického závodu Czech Tour. Jak potvrdil na setkání s novináři ředitel závodu a bývalý profesionál Leopold König, nejprestižnější etapový podnik u nás pojedou vedle hvězdného Brita hned tři týmy z World Tour, na startu bude i česká špička.

Osmatřicetiletý Froome přijede na Moravu s týmem Israel-Premier Tech, v němž je jedním ze sportovních ředitelů René Andrle, současný trenér české reprezentace. Nejslavnější cyklistický závod světa vyhrál rodák z Nairobi v letech 2013, 2015, 2016 a 2017, letos se ale do osmičlenné nominace svého týmu na Tour de France nevešel. Na kontě má také triumf na Giru d'Italia (2018) a dvakrát vyhrál i Vueltu (2011, 2017)

"Moc se těším na to, že budu poprvé závodit v České republice právě na Czech Tour. Je super, že se znovu setkám se svým bývalým týmovým kolegou Leem Königem, který se mnou ve Sky v roce 2015 vyhrál Tour de France, a uvidím závod, který nyní řídí. Mám za sebou dobrý tréninkový blok a jsem připraven zahájit druhou část sezony,“ vzkázal již dříve Froome.

"Máme na startu největší hvězdu posledního desetiletí. Pokud někoho takového seženeme, tak jsem říkal, že to bude shoda okolností. Když bylo jasné, že nepojede Tour de France, obnovil jsem jednání s Israel Cycling. Oni to na první pokus zamítli. Ale když jsem před třemi lety začínal, chtěl jsem přilákat na start velkou hvězdu. A teď se to povedlo," pochvaloval si König.

"Chris je ikonou cyklistiky a jeho účast na Czech Tour je jedinečnou příležitostí pro naše fanoušky vidět ho v Česku,“ doplnil König.

Společně absolvovali dvě Grand Tour. "Vyhráli jsme Tour (v roce 2015), ale zažili jsme i prohry, když třeba na Vueltě přišel o vítězství. Máme spíše kamarádský vztah. To, že přijede on, tak je každopádně známka toho, že nám důvěřuje, že uspořádáme kvalitní a bezpečný závod. Abychom mohli růst, tak potřebujeme takové recenze. Od nejlepších jezdců a od nejlepších týmů," prohlásil König.

Lákadel pro diváky však nabídne letošní závod Czech Tour (dříve Sazka Tour) mnohem více. I díky startu tří worldtourových týmů. Na startu budou formace Bora-hansgrohe, Intermarché-Circus-Wanty a Jumbo-Visma. "Slibujeme atraktivní cyklistiku nejvyšší kvality. Nabitá startovní listina garantuje skvělou podívanou," řekl König.

Závod o celkové délce 670 kilometrů se pojede hlavně v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Na cyklisty čeká během čtyř dnů a stejného počtu etap porce téměř 11.500 výškových metrů.

"Chci profilovat závod jako těžký, letos může být pro týmy kvalitním přípravným závodem na Vueltu. I to je způsob, jak přilákat velké hvězdy. Ale musíme mít i jednu nebo dvě rovinaté etapy. Chceme závod zvětšovat, být více vidět, mít živé přenosy, mít tu více lepších týmů, větší hvězdy. Chceme dostat na start více hvězd z World Tour," nastínil König.

Chce využít i toho že je cyklistika v Česku dlouhodobě na vzestupu. "Baví to muže, ženy, má to velký potenciál. A tento závod je pohlednicí České republiky do celého světa. Chceme, aby to bylo stejně čitelné jako závody v Polsku, Slovinsku či na Slovensku. Chceme udělat velkou sportovní show. Aby fanoušci cyklistiky vzali rodiny a děti a byla z toho zábava pro celou rodinu," doplnil König.

Program Czech Tour:

Čtvrtek 27. července - 1. etapa: Prostějov - Uničov (165 km),

pátek 28. července - 2. etapa: Olomouc - Pustevny (166,9 km),

sobota 29. července - 3. etapa: Moravská Třebová - Červenohorské sedlo (161,5 km),

neděle 30. července - 4. etapa: Šumperk - Šternberk (176,2 km).