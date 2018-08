Ilustrační foto - HC Škoda Plzeň - Lugano, odvetné utkání 1. kola play off hokejové Ligy mistrů, 11. října v Plzni. Zleva brankář Daniel Manzato z Lugana, jeho spoluhráč Gregory Hofmann a Dominik Kubalík z Plzně.

Praha - Hokejisté Plzně, kteří ve čtvrtek přivítají Lugano, vstoupí jako jediný ze čtyř českých zástupců do nového ročníku Ligy mistrů už první hrací den. Zbývající trojice se zapojí o den později. Hradec Králové hostí Norimberk, Třinec rovněž doma nastoupí proti stockholmskému Djurgaardenu a mistrovská Kometa Brno zavítá do Běloruska k duelu s Němanem Grodno.

Plzeň se v Lize mistrů představí po roční pauze. "Jsme rádi, že jsme se po odmlce vrátili," řekl trenér Indiánů Ladislav Čihák na tiskové konferenci před startem soutěže. Jeho tým čekají ve skupině H také souboje s obhájcem triumfu Jyväskylä a Banskou Bystricou.

"Soupeři jsou tedy velmi kvalitní a naším cílem je rovněž jako v případě Brna širší zapojení mladých hráčů v konfrontaci s evropským hokejem," naznačil Čihák, že chce dát po vzoru Komety prostor i talentům. Jyväskylä zavítá do Plzně už v sobotu.

"Sportovně je to skvělá soutěž, zápasy jsou vynikající a kluci si zase zkusí něco jiného. Nakouknou do toho, kde je hokej ve světě, protože v těch týmech jsou opravdu špičkoví hokejisté. A zvláště pro naše mladé kluky to je obrovská zkušenost," pochvaluje si účast generální manažer Plzeň Martin Straka, který dovedl tým v minulé sezoně ještě v pozici kouče k zisku Prezidentského poháru pro vítěze základní části extraligy a celkově k bronzu.

Kometa, Třinec i Hradec Králové si zopakují účast v Lize mistrů z minulé sezony. Brňané po vystoupení v Grodnu budou hrát v neděli na ledě Eisbären Berlín a ve skupině D mají ještě Zug.

"Některé starší hráče necháme doma. Příležitost dostanou mladí kluci, kteří sbírají zkušenosti. Tento model se nám osvědčil. Rozhodně ale nejedeme k úvodním dvěma zápasům jako na výlet. Budeme bojovat o vítězství," uvedl asistent trenéra Komety Jiří Horáček.

"Po taktické stránce budeme připraveni. Hru běloruského soupeře si prohlédneme na videu. Před zápasem v Berlíně už budeme mít k dispozici i záznam z prvního utkání," doplnil Horáček. "Zápasy v Lize mistrů budou oproti utkáním v přípravě prestižnější a zajímavější. Stále trénujeme na doraz, k utkáním vstoupíme z plné přípravy," dodal obránce Komety Jan Štencel.

Letošní finalista extraligy Třinec se těší už na čtvrtou účast v Lize mistrů, v minulém ročníku se stejně jako Liberec probojoval až do semifinále. Tuto sezonu začne pátečním duelem s Djurgaardenem, v neděli hostí Tapparu Tampere a zbývajícím sokem Ocelářů ve skupině E je norský Storhamar.

Na konfrontaci se zahraničními soupeři se velice těší lotyšský kanonýr Roberts Bukarts, letní třinecká posila ze Zlína. "Abych se přiznal, tohle byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem do Třince přišel. Nikdy jsem tuhle ligu nehrál, proto jsem velmi zvědavý, jak to vše bude probíhat. Na Ligu mistrů se upřímně těším a doufám, že nám pomohou fanoušci," prohlásil Bukarts na klubovém webu.

Hradecký Mountfield si zajistil účast jako druhý tým základní části extraligy. Svým fanouškům v ČPP Aréně se představí na úvod v pátek proti Norimberku a v neděli proti Rouenu. Ve skupině F hraje ještě Kärpät Oulu. "Jsme rádi za účast v Lize mistrů. Chceme obstát se ctí a dobře reprezentovat nejen klub, ale také celé město," uvedl kouč Hradce Králové Tomáš Martinec.

Základní skupiny skončí 17. října, play off začne 6. listopadu a finále je na programu 5. února.

Program českých klubů v hokejové Lize mistrů 2018/19: Čtvrtek 30. srpna: 17:00 HC Škoda Plzeň - HC Lugano (skupina H). Pátek 31. srpna: 17:00 Mountfield Hradec Králové - Norimberk Ice Tigers (skupina F), 17:30 HC Oceláři Třinec - Djurgaarden IF (skupina E), 18:00 HK Něman Grodno - HC Kometa Brno (skupina D). Sobota 1. září: 16:30 HC Škoda Plzeň - JYP Jyväskylä (skupina H). Neděle 2. září: 17:00 Eisbären Berlín - HC Kometa Brno (skupina D), 17:30 HC Oceláři Třinec - Tappara Tampere (skupina E), Mountfield Hradec Králové - Rouen Dragons (skupina F). Čtvrtek 6. září: 18:00 HC Kometa Brno - HK Něman Grodno (skupina D). Pátek 7. září: 18:00 JYP Jyväskylä - HC Škoda Plzeň (skupina H), 18:30 Djurgaarden IF - HC Oceláři Třinec (skupina E), 19:30 Norimberk Ice Tigers - Mountfield Hradec Králové (skupina F). Neděle 9. září: 15:15 Rouen Dragouns - Mountfield Hradec Králové (skupina F), 17:00 HC Kometa Brno - Eisbären Berlín (skupina D), 18:00 Tappara Tampere - HC Oceláři Třinec (skupina E), 19:45 HC Lugano - HC Škoda Plzeň (skupina H). Úterý 9. října: 17:00 HC Škoda Plzeň - HC'05 Banská Bystrica (skupina H), 17:30 HC Oceláři Třinec - Storhamar (skupina E), 18:00 Kärpät Oulu - Mountfield Hradec Králové (skupina F). Středa 10. října: 18:00 HC Kometa Brno - EV Zug (skupina D). Úterý 16. října: 19:00 Storhamar - HC Oceláři Třinec (skupina E), 19:45 EV Zug - HC Kometa Brno (skupina D). Středa 17. října: 17:00 HC'05 Banská Bystrica - HC Škoda Plzeň (skupina H), 18:00 Mountfield Hradec Králové - Kärpät Oulu (skupina F).