Ve čtvrtek se v Katovicích uskuteční společné zasedání české a polské vlády

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) a dalších pravděpodobně devět ministrů budou ve čtvrtek v Katovicích zasedat se zástupci polské vlády. Tématy budou Ukrajina, spolupráce v energetice a dopravní infrastruktuře či aktuální agenda Evropské unie. V avízu to sdělil tiskový odbor Fialova kabinetu.

Česko-polské mezivládní konzultace se uskuteční poosmé, naposled kabinety jednaly loni v červnu v Praze. Zúčastnit by se podle informací ČTK měli vedle Fialy zástupci ministerstev zahraničí, obrany, průmyslu a obchodu, zemědělství, financí, dopravy, pro místní rozvoj, životního prostředí a pro vědu, výzkum a inovace.

Na posledním společném zasedání v Praze česká a polská vláda probraly ruskou invazi na Ukrajinu a z ní plynoucí uprchlickou vlnu, energetickou a dopravní spolupráci nebo české předsednictví v Radě EU. Země se tehdy shodly, že budou společně požadovat po EU nové prostředky na zvládnutí migrace z Ukrajiny, nebo na obnově spolupráce na projektu plynovodu Stork II.

Česko a Polsko jsou jednotné například v názoru na vojenskou pomoc Ukrajině. Premiér Fiala ale nedávno kritizoval rozhodnutí Polska nepodpořit reformu migračních pravidel EU. "Myslím, že to není v zájmu České republiky, není to odpovědné, ohrožuje to finanční podporu, kterou Česká republika prosadila a vyjednala pro země, které poskytují ochranu pro uprchlíky z Ukrajiny," uvedl Fiala na začátku července při návštěvě slovenského premiéra Ľudovíta Ódora v Praze.