Ve čtvrtek přibylo 4348 nakažených, nejvíce ve volný den od března

Praha - Ve čtvrtek přibylo v Česku 4348 potvrzených případů koronaviru. Je to nejvyšší nárůst ve volný den od března. Také je to více než minulý čtvrtek, přestože o svátcích a víkendech bývají počty zjištěných nákaz většinou nižší. V nemocnicích je s covidem 1304 lidí, proti středě je to pokles o devět pacientů. V těžkém stavu je 172 hospitalizovaných. Na 100.000 obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 276 nakažených, incidence se tak od čtvrtka zvýšila o šest. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Vysoké byly ve čtvrtek podíly pozitivních testů. U preventivních a plošných testů dosáhla pozitivita 3,91 procenta, nejvíce od února. U diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, bylo pozitivních 24,29 procenta testovaných. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, zaznamenaly laboratoře pozitivitu 9,07 procenta. V obou případech je to nejvíce od první poloviny dubna.