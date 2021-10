Ve čtvrtek přibylo 4348 nakažených, nejvíce ve volný den od března

Praha - Ve čtvrtek přibylo v Česku 4348 potvrzených případů koronaviru. Je to nejvyšší nárůst ve volný den od března. Také je to více než minulý čtvrtek, přestože o svátcích a víkendech bývají počty zjištěných nákaz většinou nižší. V nemocnicích je s covidem 1304 lidí, proti středě je to pokles o devět pacientů. V těžkém stavu je 172 hospitalizovaných. Na 100.000 obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 276 nakažených, incidence se tak od čtvrtka zvýšila o šest. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Vysoké byly ve čtvrtek podíly pozitivních testů. U preventivních a plošných testů dosáhla pozitivita 3,91 procenta, nejvíce od února. U diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, bylo pozitivních 24,29 procenta testovaných. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, zaznamenaly laboratoře pozitivitu 9,07 procenta. V obou případech je to nejvíce od první poloviny dubna.

V mezitýdenním srovnání denní počty nakažených v poslední době pravidelně rostou. Tento týden laboratoře zaznamenaly 20.761 nových případů nákazy. To je průměr přes 5000 pozitivních vzorků na den. Až do tohoto týdne byl poslední denní nárůst nakažených vyšší než 5000 zaznamenán před více než půl rokem, konkrétně 13. dubna.

Zvyšují se rovněž počty zemřelých s koronavirem. Za čtyři dny tohoto týdne zatím ministerstvo eviduje 59 obětí. Je to více než za první dva říjnové týdny dohromady. Při dalších aktualizacích navíc údaje z posledních dní pravděpodobně vzrostou. Od začátku epidemie zemřelo v Česku s covidem 30.705 lidí.

Reprodukční číslo, které ukazuje rychlost šíření covidu-19, od soboty klesá. K dnešku má hodnotu 1,44, ve středu bylo o devět setin vyšší.

V zemi je nyní šest krajů, kde je incidenční číslo vyšší než 300. Nejhorší situace je v Olomouckém kraji, kde na 100.000 obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 407 nakažených. Zároveň je Olomoucký kraj ale jedním ze tří regionů, v nich se incidence od čtvrtka snížila. Relativně nejlepší stav zůstává v Karlovarském kraji, kde je incidenční číslo 88. V žádném jiném kraji Česka nižší než sto není. Královéhradecký kraj je těsně nad touto hranicí s incidencí 101.

Zdravotníci ve čtvrtek podali 6741 dávek vakcíny proti koronaviru. Je to výrazně méně než v předchozích třech všedních dnech, ale zároveň je to druhý nejvyšší počet očkovaných ve volném dni v říjnu. Více než polovina z celkového počtu připadlo na třetí, posilující dávku, ve čtvrtek si pro ni přišlo 3797 lidí. Ukončené očkování má v Česku 6,08 milionu lidí.

Od loňského začátku epidemie odhalily laboratoře v zemi 1,752.086 případů koronaviru. Většina lidí se už z nákazy vyléčila.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní Olomoucký 407 Moravskoslezský 392 Jihomoravský 347 Jihočeský 338 Praha 333 Zlínský 311 Plzeňský 286 Vysočina 241 Středočeský 234 Pardubický 194 Ústecký 139 Liberecký 136 Královéhradecký 101 Karlovarský 88

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví