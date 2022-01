Ve čtvrtek přibylo 34.740 nákaz koronavirem, o 29 % víc než před týdnem

Praha - Ve čtvrtek přibylo v Česku 34.740 nově potvrzených případů nákazy koronavirem, což bylo o 29 procent více než před týdnem. Zároveň se objevilo rekordních 16.248 opakovaných nákaz u již dříve pozitivně testovaných, které nejsou započítávány do denního přírůstku nakažených. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Dál také ve čtvrtek rostl počet hospitalizovaných s nemocí covid-19. Oproti předchozímu čtvrtku stoupl skoro o pětinu na 1967. Vážně nemocných ale naopak opět ubylo na 192.

V tomto týdnu denní nárůsty počtu nově nakažených opakovaně překonávaly rekordy. Ve středu byl zaznamenán největší denní počet nově potvrzených nákaz za celou epidemii, a to 54.685. V poslední době se zvyšuje i množství případů opakované nákazy u již dříve pozitivně testovaných lidí, které ministerstvo nezahrnuje do denního přírůstku nově nakažených. Při započtení opakovaných nákaz by tak denní přírůstek činil ve středu téměř 60.000 případů a ve čtvrtek přes 50.000.

Šíření koronaviru znovu zrychluje už přibližně od začátku ledna. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek řekl ve čtvrtek Českému rozhlasu - Radiožurnálu, že současná vlna epidemie bude kulminovat na přelomu ledna a února. Ke zrychlování nárůstu množství potvrzených případů nákazy přispívá podle Duška plošné testování i šíření nakažlivější varianty koronaviru omikron.

Zároveň ale omikron podle dosavadních studií způsobuje méně závažný průběh covidu-19 než původně dominantní varianta delta. Počty lidí s covidem-19 v nemocnicích zhruba od začátku loňského prosince, kdy jich bylo kolem 7000 a z toho přes 1000 ve vážném stavu, ještě do konce minulého týdne klesaly. Od pondělka podle údajů ministerstva hospitalizovaných ve srovnání s předchozím týdnem zase přibývá. U pacientů v těžkém stavu se ale pokles nezastavil. Oproti předchozímu čtvrtku jejich počet klesl o pětinu na méně než dvě stovky. Ještě na začátku předchozího týdne jich bylo skoro 300.

Podobně jako počty vážně nemocných s covidem-19 klesá i množství zemřelých. Za uplynulých sedm dní zemřelo podle údajů ministerstva 122 lidí, což bylo o třetinu méně než v předchozím týdnu. Za celou dobu epidemie v Česku od začátku března 2020 bylo zaznamenáno přes 2,92 milionu případů nákazy a zemřelo 37.145 lidí s covidem-19.

Dále roste tzv. incidenční číslo, tedy počet nových případů covidu-19 za posledních sedm dní na každých 100.000 obyvatel. K dnešku se ze čtvrtečních 1957 zvýšilo na rekordních 2030 případů. Incidenční číslo rostlo téměř ve všech regionech. Výjimkou byla Praha, kde kleslo z 2877 na 2818 případů. Navzdory poklesu je však incidenční číslo v Praze stále nejvyšší ze všech regionů. Nejnižší je na Vysočině s 1486 případy.

Klesl naopak mírně počet testovaných. Ve čtvrtek bylo provedeno zhruba 109.000 PCR testů a přes 34.000 antigenních, což bylo dohromady asi o 3500 testů méně než před týdnem.

I přes nižší počet testovaných však dále stoupaly podíly odhalených případů nákazy na množství provedených testů. U preventivních a plošných testů, kterých se provádí nejvíce, podíl pozitivně testovaných vzrostl z 11,14 procenta za předchozí čtvrtek na 15,96 procenta. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například kvůli kontaktu s nakaženým, stoupl podíl pozitivních z 20,75 procenta na 24,56 procenta. Podíl pozitivních u diagnostické indikace, kdy jsou už testováni lidé vykazující příznaky, se zvýšil z 35,97 na 43,36 procenta.

Od konce prosince 2020 se v Česku proti covidu-19 očkuje. Podáno bylo za celou dobu očkování přes 16,9 milionu dávek vakcín. Plně naočkováno bylo asi 6,8 milionu lidí. Denní počet podaných vakcín už více než dva týdny postupně klesá. Ve čtvrtek dostalo vakcínu 38.259 lidí, což bylo o 30 procent méně než před týdnem. Většinu očkovaných za den tvoří v současnosti již plně naočkovaní lidé, kteří dostávají posilující dávku vakcíny. Dohromady dostalo posilující dávku asi 3,7 milionu lidí, tedy více než polovina plně očkovaných.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Potvrzených případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel Praha 2818 Středočeský 2475 Plzeňský 2100 Královéhradecký 2071 Zlínský 2068 Ústecký 2032 Pardubický 1969 Karlovarský 1855 Liberecký 1848 Jihomoravský 1742 Jihočeský 1720 Olomoucký 1702 Moravskoslezský 1554 Vysočina 1486 ČR 2030

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví