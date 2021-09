Ve čtvrtek přibylo 306 případů covidu, PCR testů bylo dosud nejvíc

Praha - Testy ve čtvrtek v Česku odhalily 306 nově nakažených koronavirem. Je to o 95 případů více než před týdnem a nejvyšší údaj od poloviny července. Ministerstvo eviduje za čtvrtek téměř 100.000 testů, o 12.700 víc než ve středu. Z toho PCR testů bylo přes 56.000, což je podle dostupných údajů dosud nejvíc. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Nárůst počtu PCR testů může souviset s testováním ve školách na začátku školního roku.

Reprodukční číslo ke dnešku stouplo na 1,12 ze čtvrtečních 1,05, přičemž číslo nad jednou ukazuje zrychlování šíření epidemie. Číslo R je tak nyní nejvyšší od 12. srpna. Nad jednou je devátým dnem.

Nákaza se dlouhodobě nejvíce šířila v Praze, nyní ji ale překonal Karlovarský kraj, kde na 100.000 obyvatel připadá za poslední týden 27 nově odhalených případů infekce. Následuje Praha s 25 případy a Jihočeský s 19 případy. Naopak nejnižší incidenční číslo má Královéhradecký kraj. Na 100.000 obyvatel tam připadá šest nových případů za poslední týden.

Podle odborníků bude epidemie s nynějším návratem lidí z dovolených a návratem dětí do škol sílit. I při vysoce rizikovém scénáři vývoje by ale nadcházející vlna neměla být tak silná jako loni na podzim nebo letos na jaře, a to díky očkování i značnému počtu lidí, kteří už covid prodělali.

Od začátku loňského března, kdy se v České republice objevily první případy nákazy, bylo v zemi potvrzeno přes 1,68 milionu případů koronaviru. Většina nakažených se vyléčila, 30.405 lidí s covidem-19 dosud zemřelo. Hospitalizovaných s prokázaným covidem bylo ve čtvrtek 56 lidí, deset z nich ve vážném stavu. Před rokem ve stejnou dobu vyžadovalo nemocniční péči asi třikrát víc pacientů s covidem.

Počet úmrtí, hospitalizací i závažných průběhů onemocnění výrazně snižuje očkování. Zdravotníci ve čtvrtek podali v celé zemi vakcínu proti koronaviru asi 17.700 lidí, v mezitýdenním srovnání zhruba o polovinu méně. Údaje za uplynulý den se ale mohou ještě zvýšit. Celkový počet aplikovaných dávek od začátku vakcinace překročil 11,5 milionu.