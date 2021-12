Ve čtvrtek přibylo 14.229 nakažených, nejméně ve všední den za tři týdny

Praha - Ve čtvrtek přibylo v České republice 14.229 potvrzených případů koronaviru, což je nejméně ve všední den za poslední tři týdny. Proti minulému čtvrtku je to pokles o téměř 4400 nakažených. Počet hospitalizovaných s covidem-19 se snížil na 6321, v těžkém stavu je 1086 z nich. Dále klesá také incidenční číslo, k dnešku připadá v Česku na 100.000 obyvatel za uplynulých sedm dní 938 nakažených. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Denní nárůsty nakažených klesají v mezitýdenním srovnání osm dní v řadě. Tento týden zatím laboratoře v Česku odhalily 65.438 nových případů koronaviru. Za první čtyři dny minulého týdne jich bylo zhruba o 14.000 více. Předminulý týden pak od pondělí do čtvrtka přibylo více než 86.000 nakažených.

Stále vysoký je ovšem počet obětí. Každý den v prosinci zemřelo s nákazou minimálně 100 lidí. Výjimkou je středa s 96 úmrtími a čtvrtek s 54 úmrtími. Údaje z posledních dní ale většinou při dalších aktualizacích rostou. Od začátku epidemie dosud v zemi zemřelo s koronavirem 34.242 lidí.

Laboratoře ve čtvrtek provedly přibližně 105.000 testů, o 26.000 méně než před týdnem. U nejčastějších preventivních testů bylo pozitivních 6,3 procenta vzorků, což je mírný pokles proti minulému týdnu. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, byl podíl pozitivních 13,61 procenta, zhruba stejně jako minulý čtvrtek. V případě diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, klesla pozitivita z 34,74 na 33,13 procenta.

Laboratoře prověřují dalších osm podezření na koronavirovou variantu omikron, která se dosud v Česku potvrdila u dvou lidí. Šest případů je podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové z Jihomoravského kraje a po jednom v Praze a ve Středočeském kraji. Na jižní Moravě je podezření na omikron u dvou zdravotních sester z Fakultní nemocnice Brno, dvou jejich dětí a také u dvou žáků základní školy v Adamově na Blanensku. Svrčinová uvedla, že všichni mají bezpříznakový nebo velmi lehký průběh nemoci.

Zástupci Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) ve čtvrtek uvedli, že omikron je podle všeho nakažlivější než předchozí typy koronaviru. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) ale zřejmě není nebezpečnější než nyní v Česku nejvíce rozšířená koronavirová varianta delta.

Incidenční číslo se od čtvrtka snížilo ve většině regionů, jedinou výjimkou je Liberecký kraj, kde incidence nepatrně vzrostla na 932. V šesti krajích je stále vyšší než 1000. Ve Zlínském kraji připadá na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní 1147 nakažených, na Vysočině to je 1101 nakažených. Naopak v Karlovarském kraji má incidenční číslo hodnotu 434, nejméně v Česku.

Reprodukční číslo, které udává kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden nemocný, kleslo k dnešku na 0,86 z předchozích 0,88. Osmý den je tak pod klíčovou hodnotou jedna, což znamená, že šíření nákazy zpomaluje.

Zdravotníci ve čtvrtek aplikovali 95.647 dávek vakcíny proti koronaviru, asi o 2000 více než před týdnem. Zájem je v posledních dnech vysoký, lidé si chodí především pro třetí posilující dávku. Ve čtvrtek ji dostalo 77.500 lidí. Ubývá ale naopak zájemců o první dávku. Ve čtvrtek si pro ni přišlo 6600 lidí, zhruba o 4000 méně než před týdnem. Dokončenou vakcinaci má téměř 6,5 milionu lidí, což podle ministerstva zdravotnictví představuje 60,2 procenta ze všech obyvatel.

Přeočkování by mohla zrychlit nová pravidla. Lidé nad 55 let budou moci od 13. prosince dostat posilující dávku očkování proti covidu-19 už po pěti měsících, od 20. prosince se odstup mezi dokončeným očkováním a třetí dávkou zkrátí také pro lidi na 50 let. Nyní mohou dostat třetí dávku po pěti měsících lidé starší 60 let a chronicky nemocní, pro ostatní je minimální odstup půl roku.

Ve sbírce zákonů dnes vyšla vyhláška, která od března zavádí povinné očkování proti covidu pro lidi nad 60 let a vybrané profese, u kterých více hrozí nákaza koronavirem. Vyhlášku předkládá současné vedení ministerstva zdravotnictví zřejmě krátce před koncem svého mandátu. Někteří zástupci nově nastupující vlády jsou proti povinnému očkování lidí nad 60 let, je to podle nich pro tuto skupinu diskriminační. U profesí chtějí nechat rozhodnutí na jejich profesních organizacích.

Od loňského začátku epidemie odhalily laboratoře v Česku 2,312.736 případů koronaviru, většina lidí se již z nákazy vyléčila.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí Zlínský 1147 Vysočina 1101 Olomoucký 1083 Pardubický 1065 Moravskoslezský 1030 Jihomoravský 1009 Jihočeský 955 Liberecký 932 Středočeský 927 Královéhradecký 895 Ústecký 889 Praha 781 Plzeňský 717 Karlovarský 434

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví