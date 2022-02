Ve čtvrtek přibylo 10.000 nakažených, o třetinu méně než před týdnem

Praha - V Česku denní nárůst případů koronaviru dál zpomaluje, ve čtvrtek přibylo 10.025 nově nakažených, asi o třetinu méně než před týdnem. Podezření na opakovanou nákazu vyslovili hygienici u dalších zhruba 1845 lidí, což bylo v mezitýdenním srovnání o tisícovku méně. Dál ubývá i počet hospitalizovaných s covidem, ve čtvrtek vyžadovalo nemocniční péči 3200 nakažených, o týden dříve jich bylo podle aktualizovaných statistik téměř 4000. V těžkém stavu je 235 pacientů s covidem, o 33 méně než před týdnem. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Počty nově potvrzených případů covidu klesají v mezitýdenním srovnání 17 dní v řadě. V přepočtu na 100.000 obyvatel připadalo v Česku ke čtvrtku 702 nových případů za poslední týden, zatímco ve středu to bylo 754. Nejrozšířenější je nyní koronavirus v Plzeňském kraji se sedmidenní incidencí 851, následuje Jihomoravský kraj s 839 nakaženými na 100.000 obyvatel za poslední týden. Naopak nejnižší incidence je nadále v Karlovarském kraji, kde dosahuje hodnoty 497. Bezpečné hodnoty jsou podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška do 250, Česko by se na ně mohlo dostat v druhé polovině března, řekl tento týden.

Nynější vlna covidu způsobená variantou omikron má podle Duška kulminaci za sebou. Další eskalace či zahlcení nemocnic nejsou pravděpodobné, míní. V letošním roce byla podle statistik ministerstva zdravotnictví zátěž nemocnic nejvyšší 14. února, kdy nemocniční péči vyžadovalo 4297 nakažených. V tomto týdnu to bylo nejvíce - 3800 v pondělí. Od té doby počty hospitalizovaných klesají. Nemocnice ale hlásí pacienty často zpětně, počty hospitalizovaných z posledních dní proto při dalších aktualizacích ještě většinou rostou.

Klesá i počet provedených testů, ve čtvrtek jich laboratoře provedly přes 45.000, před týdnem to bylo téměř 87.000. Podíl pozitivních testů v mezitýdenním srovnání stoupl u všech typů testů. U lidí testovaných kvůli kontaktu s nakaženým pozitivita mírně vzrostla na téměř 19 procent, mezi testovanými kvůli příznakům stoupla o procentní bod na 39 procent a u preventivních zhruba o čtyři procentní body na 15 procent.

Od začátku epidemie v březnu 2020 odhalily laboratoře v Česku téměř 3,56 milionu případů koronaviru, většina se vyléčila, 38.491 zemřelo. V posledních týdnech je úmrtí kolem 50 denně, v lednu činil denní průměr 33.

Proti těžkému průběhu nemoci může lidi ochránit očkování. Zájem o něj ale v posledních týdnech klesá. Zatímco ještě v prvních lednových dnech bylo denně v Česku očkováno kolem 100.000 lidí, na začátku února to bylo kolem 30.000 a tento týden mezi 7000 až 8000 lidí denně. Ve čtvrtek zdravotníci podali téměř 7800 dávek vakcíny proti covidu, o týden dříve jich bylo přes 11.200. Lidé nyní nejčastěji chodí pro třetí posilovací dávku, ve čtvrtek ji dostalo přes 5800 lidí. Naopak první očkování podstoupilo asi 400 zájemců. Dokončené očkování má v Česku přes 6,84 milionu lidí, posilující dávku dostaly zhruba čtyři miliony z nich.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Potvrzených případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel Plzeňský 851 Jihomoravský 839 Praha 754 Moravskoslezský 730 Vysočina 700 Královéhradecký 691 Jihočeský 670 Olomoucký 668 Pardubický 663 Středočeský 647 Liberecký 634 Ústecký 624 Zlínský 613 Karlovarský 497

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví