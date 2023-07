Ve čtvrtek odstartují přípravné zápasy klubů hokejové extraligy

Praha - Soubojem mezi Libercem a Mladou Boleslaví odstartuje ve čtvrtek program přípravných zápasů celků hokejové extraligy. Její součástí budou u mistrovského Třince, vítěze základní části Pardubic a druhých Vítkovic duely Ligy mistrů, která začne ve čtvrtek 31. srpna. Start extraligy je naplánován na pátek 15. září.

Třinec se během přípravy představí také na Tatranském poháru, kde nejdříve změří síly s pořádajícím Popradem a potom buď s Košicemi, nebo s finským celkem SaiPa Lappeenranta. V Lize mistrů nastoupí před startem extraligy doma proti Rapperswilu-Jona a Mnichovu a na ledě Ilvesu Tampere a Pelicans Lahti. V říjnu ještě čekají Oceláře utkání v Norsku se Stavangerem a na vlastním ledě s dánským Aalborgem.

Úřadující vicemistr Hradec Králové se z tuzemských soupeřů utká jen na úvod s partnerským prvoligovým Kolínem a dalším osm duelů má se zahraničními soupeři. Přivítá doma Banskou Bystricu a Vídeň Capitals, na Lehner Cupu ve švýcarském Sursee bude hrát s Zugem, Ženevou a Ambri-Piottou, potom hostí Eisbären Berlín a přípravu zakončí ve Vídni nejdříve proti Székesfehérváru a nakonec proti domácím Capitals.

Vítěz základní části minulého ročníku extraligy Pardubice začnou v Chrudimi proti svému "béčku" a pak už mají také jen zahraniční soky. Na Dolomiten Cupu v italském Neumarktu nastoupí proti německému Augsburgu a v duelu o umístění se utkají buď s Davosem, nebo s Rögle. V Lize mistrů je čekají doma Ilves Tampere a venku Skelleftea, před startem domácí soutěže pak ještě před vlastním publikem Stavanger a Ingolstadt. V říjnu se Dynamo vydá do Ženevy a Belfastu.

Druhý tým dlouhodobé části Vítkovice, třetí český zástupce v Lize mistrů, se před soutěžními duely vydá do švýcarského Le Sentier a na turnaji Hockeyades bude hrát s Fribourgem, Ajoie a Ženevou. V Lize mistrů začnou Ostravané domácími zápasy s Mnichovem a Rapperswilem, potom vyrazí do Finska k utkáním s Pelicans Lahti a Ilvesem Tampere. V říjnu přivítají Biel-Bienne a zavítají do Ingolstadtu.

Liberec se na přelomu srpna a září představí ve Švýcarsku a odehraje duely v Düdingenu proti Fribourgu, v Yverdonu proti Ambri-Piottě a na ledě Lausanne. Do Švýcarska zamíří v podobném období také Litvínov, který bude hrát v Sursee s Davosem a také nastoupí na ledě Zugu.

Pražská Sparta vyjede za hranice jen na konci srpna k duelu na ledě Eisbären Berlín, kteří budou v přípravě jejím jediným zahraničním soupeřem. Přivítá je pak i doma v holešovické hale.

Plzeň mimo souboje s extraligovými soupeři bude hrát s Crimmitschau. Nejprve tým druhé nejvyšší německé soutěže přivítá doma a pak bude 6. září vystoupení v Německu generálkou Indiánů na extraligu. Olomouc sehraje na vlastním ledě i odvetu na Slovensku s Duklou Trenčín. Kometa Brno bude hrát venku i doma se Slovanem Bratislava.

Výhradně v Česku se budou připravovat České Budějovice, které ale přivítají čtyři zahraniční soky - KooKoo Kouvola, Salcburk, Linec a Kärpät Oulu. Mladá Boleslav, Karlovy Vary i Kladno změří síly jen s celky z tuzemska z extraligy či první ligy.

Program přípravných zápasů extraligových celků:

Čtvrtek 3. srpna:

17:00 Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav.

Úterý 8. srpna:

17:00 HC Škoda Plzeň - Banes Motor České Budějovice (ve Strakonicích), BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary,

17:30 HC Stadion Litoměřice - HC Sparta Praha, HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc.

Čtvrtek 10. srpna:

17:00 HC Frýdek-Místek - HC Oceláři Třinec, Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha, Mountfield Hradec Králové - SC Marimex Kolín,

17:30 Banes Motor České Budějovice - KooKoo Kouvola, HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav, SK Horácká Slavia Třebíč - HC Kometa Brno,

18:00 Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary (ve Slaném),

19:00 HC Dynamo Pardubice B - HC Dynamo Pardubice (v Chrudimi).

Pátek 11. srpna:

17:30 HC Škoda Plzeň - KooKoo Kouvola.

Úterý 15. srpna:

17:30 HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav (v Poděbradech), Mountfield Hradec Králové - HC ´05 Banská Bystrica, HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary, HC Stadion Litoměřice - Rytíři Kladno,

18:00 HC Olomouc - HC Kometa Brno,

19:00 HC Vítkovice Ridera - HC Fribourg-Gottéron (Hockeyades v Le Sentier).

Středa 16. srpna:

19:00 HC Vítkovice Ridera - HC Ajoie (Hockeyades v Le Sentier).

Čtvrtek 17. srpna:

17:00 BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec,

17:30 HC Kometa Brno - Banes Motor České Budějovice Mountfield Hradec Králové - EV Vídeň Capitals, HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň, Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov (ve Slaném).

Pátek 18. srpna:

17:30 Banes Motor České Budějovice - EC Red Bull Salcburk,

18:00 HC Olomouc - PSG Berani Zlín,

20:30 HC Vítkovice Ridera - HC Servette Ženeva (Hockeyades v Le Sentier).

Sobota 19. srpna:

18:00 HK Poprad - HC Oceláři Třinec (Tatranský pohár v Popradu),

20:00 HC Dynamo Pardubice - Augsburg Panther (Dolomiten Cup v Neumarktu).

Neděle 20. srpna:

14:00 nebo 18:00 HC Oceláři Třinec - HC Košice/SaiPa Lappeenranta (finále nebo zápas o 3. místo na Tatranském poháru v Popradu),

15:45 nebo 20:00 HC Dynamo Pardubice - HC Davos/Rögle BK (finále nebo zápas o 3. místo na Dolomiten Cup v Neumarktu).

Úterý 22. srpna:

17:30 HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno,

19:00 HC Škoda Plzeň - Eispiraten Crimmitschau.

Středa 23. srpna:

19:00 Mountfield Hradec Králové - EV Zug (Lehner Cup v Sursee).

Čtvrtek 24. srpna:

17:00 HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno, BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov,

17:30 HC Sparta Praha - Banes Motor České Budějovice (v Milevsku), HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary, Rytíři Kladno - HC Slavia Praha (v Mělníku),

18:00 HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera,

19:00 HC Servette Ženeva - Mountfield Hradec Králové (Lehner Cup v Sursee).

Sobota 26. srpna:

18:30 HC Ambri-Piotta - Mountfield Hradec Králové (Lehner Cup v Sursee).

Neděle 27. srpna:

14:00 Eisbären Berlín - HC Sparta Praha.

Úterý 29. srpna:

17:00 HC Dukla Trenčín - HC Olomouc,

17:30 Banes Motor České Budějovice - HC Kometa Brno, HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav, Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň.

Středa 30. srpna:

18:00 HC Sparta Praha - Eisbären Berlín (Sportovní hala Fortuna),

19:45 Bílí Tygři Liberec - HC Fribourg-Gottéron (Coupe des Bains v Düdingenu).

Čtvrtek 31. srpna:

17:30 Banes Motor České Budějovice - EHC Black Wings Linec, HC Dynamo Pardubice - Ilves Tampere (Liga mistrů), HC Slavia Praha - Rytíři Kladno,

18:00 HC Slovan Bratislava - HC Kometa Brno, HC Baník Sokolov - HC Energie Karlovy Vary,

19:00 HC Verva Litvínov - HC Davos (v Sursee).

Pátek 1. září:

17:00 HC Oceláři Třinec - SC Rapperswil-Jona Lakera (Liga mistrů), Mountfield Hradec Králové - Eisbären Berlín,

18:30 HC Vítkovice Ridera - EHC Red Bull Mnichov (Liga mistrů),

19:30 EV Zug - HC Verva Litvínov,

20:15 Bílí Tygři Liberec - HC Ambri-Piotta (Coupe des Bains v Yverdonu).

Sobota 2. září:

18:00 Lausanne HC - Bílí Tygři Liberec (Coupe des Bains).

Neděle 3. září:

15:00 HC Oceláři Třinec - EHC Red Bull Mnichov (Liga mistrů),

17:00 Banes Motor České Budějovice - Kärpät Oulu,

17:30 HC Vítkovice Ridera - SC Rapperswil-Jona Lakers (Liga mistrů),

18:00 Skelleftea AIK - HC Dynamo Pardubice (Liga mistrů).

Úterý 5. září:

17:30 HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno,

18:00 HC Kometa Brno - HC Olomouc.

Středa 6. září:

17:30 Banes Motor České Budějovice - HC Dukla Jihlava,

19:00 Eispiraten Crimmitschau - HC Škoda Plzeň.

Čtvrtek 7. září:

10:30 BK Mladá Boleslav - HC Slavia Praha,

17:00 Székesfehérvár AV19 SC - Mountfield Hradec Králové,

17:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov, Rytíři Kladno - HC Stadion Litoměřice,

18:00 HC Dynamo Pardubice - Stavanger Oilers (Liga mistrů), HC Olomouc - HC Dukla Trenčín, HC Kometa Brno - HC Slovan Bratislava.

Pátek 8. září:

17:30 HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec, Pelicans Lahti - HC Vítkovice Ridera (Liga mistrů),

18:00 Ilves Tampere - HC Oceláři Třinec (Liga mistrů),

19:00 EV Vídeň Capitals - Mountfield Hradec Králové.

Sobota 9. září:

16:30 HC Dynamo Pardubice - ERC Ingolstadt (Liga mistrů).

Neděle 10. září:

15:00 Pelicans Lahti - HC Oceláři Třinec (Liga mistrů), Ilves Tampere - HC Vítkovice Ridera (Liga mistrů).

Úterý 10. října:

19:45 HC Servette Ženeva - HC Dynamo Pardubice (Liga mistrů).

Středa 11. října:

17:30 HC Vítkovice Ridera - EHC Biel-Bienne (Liga mistrů),

18:00 Stavanger Oilers - HC Oceláři Třinec (Liga mistrů).

Úterý 17. října:

19:30 ERC Ingolstadt - HC Vítkovice Ridera (Liga mistrů).

Středa 18. října:

18:00 HC Oceláři Třinec - Aalborg Pirates (Liga mistrů),

20:00 Belfast Giants - HC Dynamo Pardubice (Liga mistrů).