Ve čtvrtek bude vyhlášen vítěz Zlaté hokejky, favoritem je Pastrňák

Praha - Ve čtvrtek bude v Praze vyhlášen vítěz 55. ročníku domácí ankety Zlatá hokejka. Na loni přetrženou šňůru pěti vítězství může navázat útočník David Pastrňák z Bostonu, který je po vynikající sezoně v NHL hlavním favoritem na zisk další trofeje. Mimo hru je naopak obhájce Ondřej Palát, neboť tentokrát se nevešel ani mezi desítku nejlepších českých hokejistů uplynulého ročníku. Slavnostní vyhlášení v libeňském kongresovém centru O2 universum začne ve 21:05.

Sedmadvacetiletý Pastrňák v minulé sezoně potvrdil, že mezi nejlepšími hokejisty světa patří aktuálně k nejužší špičce. Havířovský rodák byl jasným ofenzivním lídrem a hnacím motorem Bruins při jejich cestě za rekordy - Boston vyhrál přesvědčivě Presidents' Trophy s 65 výhrami a 135 body. Hned na úvod play off ale tým nezvládl roli favorita a podlehl Floridě 3:4 na zápasy.

V produktivitě skončil Pastrňák v základní části NHL třetí a mezi střelci obsadil druhé místo. V 82 zápasech si vytvořil kariérní maxima se 113 body za 61 branek a 52 asistencí. Mezi kanonýry jej předčil o tři góly jen suverén sezony Connor McDavid z Edmontonu. Pastrňák lize vládl s 13 vítěznými trefami, třikrát dal hattrick a odehrál devět zápasů s alespoň třemi body.

Skvělé výkony vynesly držiteli bronzu z loňského mistrovství světa nominaci mezi trio finalistů na dvě nejprestižnější ceny: Hart Trophy určenou nejužitečnějšímu hráči a Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče sezony podle hráčské asociace NHLPA. Obě trofeje získal McDavid.

Mezi nejlepší desítkou figuruje stejně jako loni osm útočníků, obránce a brankář. Devět nominovaných hráčů nastupuje v NHL a jeden v nejvyšší švýcarské soutěži. Stejně jako před rokem v desítce chybí zástupce české extraligy. Z deseti nynějších kandidátů dokázal anketu vedle Pastrňáka vyhrát jen David Krejčí v roce 2013.

Pokud by zvítězil favorizovaný Pastrňák, šestým triumfem by se v historickém přehledu odpoutal od Dominika Haška. Před sebou už by měl jenom Jaromíra Jágra s 12 prvenstvími.

Přehled kandidátů na Zlatou hokejku po 2. kole hlasování (abecedně):

Roman Červenka (Rapperswil-Jona Lakers/Švýc.), Tomáš Hertl (San Jose Sharks/NHL), Filip Hronek (Detroit Red Wings/Vancouver Canucks/NHL), Filip Chytil (New York Rangers/NHL), David Krejčí (Boston Bruins/NHL), Dominik Kubalík (Detroit Red Wings/NHL), Martin Nečas (Carolina Hurricanes/NHL), David Pastrňák (Boston Bruins/NHL), Vít Vaněček (New Jersey Devils/NHL) a Pavel Zacha (Boston Bruins/NHL).

