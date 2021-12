Ve čtvrtek a pátek se může v ČR tvořit ledovka, na severu bude i silný vítr

Praha - V Česku se může od čtvrtka tvořit při mrznoucím dešti ledovka, upozornění Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před ní platí do Štědrého dne pro všechny kraje. V severních oblastech země zároveň zesílí ve čtvrtek vítr a v nárazech přesáhne rychlosti 65 kilometrů v hodině. V pátek večer zeslábne, sdělili ČTK meteorologové.

Podle nich počasí v Česku ve čtvrtek ovlivní teplá fronta. Sněžení, které se vyskytne odpoledne a večer, se bude od jihozápadu měnit v déšť, který se může na podchlazeném povrchu měnit na ledovku. Na severovýchodě přejde sněžení v déšť podle ČHMÚ v noci na pátek.

Před pravděpodobnou tvorbou ledovky meteorologové tak varují nejdříve v Praze, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Jihomoravském kraji a na Vysočině, kde by s ní lidé měli počítat od čtvrtečních 17:00 do pátečních asi 03:00. Od půlnoci na pátek do pátečního dopoledne se pak může ledovka vyskytovat v Královéhradeckém, Pardubickém, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji.

V oblasti Frýdlantu v Libereckém kraji a na severu Olomouckého a severozápadě Moravskoslezského kraje bude od čtvrtečního rána do Štědrého večera zároveň hodně foukat. Vítr s nárazy nad 65 kilometrů v hodině tam může lámat větve a stromy a způsobit škody na budovách. Lidé by měli dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel, uvedli meteorologové, kteří totéž radí i v souvislosti s tvorbou ledovky.