Ve čtvrtek 28. září budou velké supermarkety či nábytkářské domy zavřené

Praha - Na Den české státnosti ve čtvrtek 28. září budou mít obchody nad 200 metrů čtverečních, jako jsou supermarkety či nábytkářské domy, zavřeno. Stanovuje to zákon o prodejní době. Zákaz provozu v tento den neplatí pro čerpací stanice, lékárny a také obchody v místech se zvýšenou koncentrací cestujících na letištích a nádražích. Větší nápor zákazníků očekávají potravinové řetězce především v úterý a ve středu. On-line supermarkety nabídnou rozvoz i o svátečním dnu, vyplývá z informací prodejců, které oslovila ČTK.

"Se svátkem 28.září nejsou spojena žádná tradiční jídla ani větší oslavy, proto zákazníci jeden až dva dny předem nakupují ve větším množství zejména čerstvé potraviny, jako je pečivo, maso nebo ovoce a zelenina," řekl mluvčí řetězce Penny Market Tomáš Kubík. Doplnil, že ve středu mohou prodejny proti běžným dnům přivítat o jednotky až nižší desítky procent více zákazníků.

"Na dnešek a následující dva dny jsme prodejny předzásobili. Na středu se přesune obvyklý páteční prodej, protože mnoho zákazníků pojede na prodloužený čtyřdenní víkend," uvedl mluvčí sítě Albert Jiří Mareček. Českobudějovická prodejna v ulici Nádražní podle něj 28. září zůstane otevřená, protože se nachází v místě autobusového a vlakového nádraží. Bez omezení budou moci zákazníci nakoupit také v mini marketech Billa na čerpacích stanicích Shell a OMV a v prodejnách na hlavních nádražích v Praze, Brně či na pražském Letišti Václava Havla, uvedla mluvčí Dana Bratánková.

On-line supermarket Rohlík.cz bude podle mluvčí Denisy Morgensteinové nákupy rozvážet v obvyklém čase, tedy od 06:00 do 23:00. "Očekáváme, že nárůst zájmu začne už ve středu, kdy se poptávka zvýší zhruba o 20 procent oproti běžným dnům. Zhruba o třetinu pak bude poptávka vyšší přímo ve čtvrtek," doplnila.

Z toho, v jaké státní svátky musí obchody zavřít, jsou zákazníci často zmatení, uvedl ředitel centra Freeport Fashion Outlet na Znojemsku Jan Procházka. "Pro nás to znamená odpovídat na desítky až stovky telefonů a mailů zákazníků. V našem případě je problém o to větší, že sídlíme na hranicích s Rakouskem a skoro polovinu návštěvníků tvoří Rakušané. Ti situaci nerozumí už vůbec," dodal. V pražském obchodním centru Palladium budou mít podle informací na webu obchody pod 200 metrů čtverečních otevřeno od 09:00 do 21:00, restaurace pak mezi 07:00 a 22:00 a fitness centrum od 08:00 do 20:30.

Ze zákona o prodejní době v maloobchodě, který začal platit v roce 2016, musí mít prodejny nad 200 metrů čtverečních zavřeno na Štědrý den, první i druhý svátek vánoční, Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září a 28. října. Dodržování zákona v tyto dny sleduje Česká obchodní inspekce. Během zbývajících státních svátků, tedy 5. a 6. července, 17. listopadu, na Velký pátek a 1. května, zákaz prodeje neplatí. Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.