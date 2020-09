Ve 22:00 by mohly být poslední objednávky, žádá svaz pivovarů

Praha - Uzavření podniků ve 22:00 bude znamenat ztrátu až 30 procent denních tržeb. ČTK to dnes sdělila výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová. Svaz chce kompromis, ve 22:00 by se přijímaly poslední objednávky a restaurace by musely být zavřené do 23:00. Obdobně se vyjádřila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). O návrhu na zkrácení otevírací doby restaurací dnes mluvil novopečený ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Svaz také žádá ministerstvo, aby zveřejnilo data, že konkrétně hospody a restaurace, nikoliv kluby a noční bary, představují epidemiologické riziko.

Za první polovinu roku evidují podle Ferencové restaurace a hospody akumulovanou ztrátu tržeb za 30 miliard korun. "I bez tohoto nového opatření zakončí většina provozovatelů letošní rok ztrátou v řádu stovek tisíc až jednotek milionů korun. Proto apelujeme na ministerstvo zdravotnictví, aby diskutovalo o připravovaných opatřeních se zástupci sektoru a pokusilo se najít kompromisní řešení, které zajistí ochranu obyvatel před dalším šířením nemoci covid-19 a současně umožní přežít podnikatelům v pohostinství letošní rok," dodala ředitelka. Uzavření restaurací až ve 23:00 by podle ní bylo tímto kompromisem.

Situace v gastronomii je po první vlně koronaviru podle AMSP kritická. "Pokud dojde k dalším výrazným omezením, reálně hrozí ukončení provozu až čtvrtiny gastronomických provozů a okamžité ohrožení desítek tisíc pracovních míst. Pokud by došlo k uzavření čtvrtiny podniků, přijde o práci až 40.000 zaměstnanců v gastronomii," uvedla asociace.

Záměr Prymuly nezavádět opatření handicapující českou ekonomiku vítá Asociace hotelů a restaurací ČR. Podle jejího prezidenta Václava Stárka jsou v restauracích dodržována pravidla bezpečnosti, a tedy minimalizována rizika už nyní. S omezením otevírací doby proto nesouhlasí. Naopak skupina Ambiente se zkrácením otevírací doby souhlasí, hodiny do půlnoci jsou podle zakladatele sítě Tomáše Karpíška rizikové. Oba se shodují na tom, že je to lepší než zavřít přístup hostů do restaurací úplně, jako tomu bylo na jaře.

V hlavním městě platí omezení otevírací doby restaurací od 9. září. Restaurace, bary a kluby musejí být od půlnoci do 06:00 zavřené. O pět dní později byla omezena otevírací doba restaurací ve Středočeském kraji a na Uherskohradišťsku. Povinnost se pak rozšířila na celé území státu z pátku na sobotu 19. září. Prymula plánuje omezení na 22. hodinu, lidé podle něj ztratili ostražitost.