Ve 2. čtvrtletí strmě vzrostly ceny zemědělských výrobců, výroba masa klesla

Praha - Výroba masa ve druhém čtvrtletí pokračovala v mírném poklesu. Meziročně se snížila o 2,7 procenta na 113.089 tun. Nejvíce klesla výroba hovězího masa, nejméně výroba drůbežího. Výrazně se zvýšily ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Výroba hovězího masa meziročně klesla o 6,6 procenta na 16.810 tun, bylo poraženo 54.300 kusů skotu, meziročně o 6,5 procenta méně. Výroba vepřového masa klesla meziročně o 2,2 procenta na 53.505 tun. Drůbežího masa se vyrobilo 42.729 tun, meziročně o 1,9 procenta méně.

Vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ Renata Vodičková upozornila na to, že ve druhé čtvrtletí rychle rostly ceny zemědělských výrobců, a to nejen v ČR. "Pro chovatele skotu a drůbeže to bylo motivující k vývozu jatečných zvířat, a výroba masa sledovaná na jatkách tak poklesla víc než hrubá tuzemská produkce," uvedla.

Ceny výrobců jatečného skotu vzrostly meziročně o 29,5 procenta, z toho ceny jatečných býků o 24,5 procenta. O 37,9 procenta vzrostly ceny jatečných krav a ceny jatečných jalovic vzrostly o 32,9 procenta. Zemědělci prodávali jatečné býky v průměru za 54,49 korun za kilogram v živém a za 104,63 korun za kilogram jatečně upraveného masa.

O 20,2 procenta stouply také ceny jatečných prasat, chovatelé je prodávali průměrně za 33,52 korun za kilogram živé hmotnost a 43,58 korun za kilogram masa. Ceny jatečných kuřat vzrostly meziročně o 13,1 procenta, kuřata I. třídy jakosti se prodávala průměrně za 26,03 za kilogram.

"Ceny jatečných zvířat se vyšplhaly ve 2. čtvrtletí na výjimečnou úroveň, jatečný skot a jatečná drůbež se dosud za tak vysokou cenu neprodávaly. Ceny jatečných prasat procházejí častějšími výkyvy, a přestože také vzrostly, zatím nedosáhly úrovně posledního cenového vrcholu na přelomu let 2019 a 2020,“ doplnila Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Meziročně také o 21,6 procenta stouply ceny zemědělských výrobců mléka, průměrná ceny litru mléka jakostní třídy Q byla 10,75 Kč. Od českých výrobců bylo za druhé čtvrtletí nakoupeno 790,78 milionu litrů mléka, což je meziročně o procento víc.