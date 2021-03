Ve 100 letech zemřel jezuita a bývalý politický vězeň Pevný

Ve 100 letech zemřel 26. března 2021 jezuita a bývalý politický vězeň František Pevný (na archivním snímku z 16. listopadu 2012). Ve vězení strávil celá 50. léta minulého století. Od roku 1997 působil v řádové komunitě v Brně, byl aktivní až do pozdního věku.

Ve 100 letech zemřel 26. března 2021 jezuita a bývalý politický vězeň František Pevný (na archivním snímku z 16. listopadu 2012). Ve vězení strávil celá 50. léta minulého století. Od roku 1997 působil v řádové komunitě v Brně, byl aktivní až do pozdního věku. ČTK/Zbyněk Stanislav

Brno - Ve 100 letech zemřel v pátek jezuita a bývalý politický vězeň František Pevný. Ve vězení strávil celá 50. léta minulého století. Od roku 1997 působil v řádové komunitě v Brně, byl aktivní až do pozdního věku. O úmrtí Pevného informovalo na svém webu brněnské biskupství a také Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova.

Pevný se narodil v roce 1921 ve Svatém Štěpánu na Zlínsku. Po maturitě nastoupil do kněžského semináře v Olomouci. Za války byl totálně nasazený v Německu. Na kněze jej vysvětili až v roce 1947, poté nastoupil do duchovní správy v Drahotuších na Přerovsku. Za rozšiřování protikomunistických letáků byl v roce 1949 odsouzen na čtrnáct let, na svobodu se dostal až v roce 1960, mezitím prošel tábory na Jáchymovsku i věznicemi na Mírově či v Leopoldově.

"Život může být dobrý, i když je těžký," uvedl Pevný ve vzpomínkách, které zachytil projekt Paměť národa.

Po propuštění z vězení pracoval nejprve jako dělník, topič a údržbář. Za normalizace působil ve farnosti Vítkov na Opavsku, po obnově řádového života v Česku byl novicmistrem v Kolíně a poté přišel do brněnské komunity jezuitů. Pracoval v duchovní správě, navštěvoval nemocné a sloužil mše v Masarykově onkologickém ústavu. Zasloužil se o vybudování duchovního centra a vznik nové farnosti v Brně-Lesné. Poslední roky života strávil v Domově svaté Alžběty v Žernůvce u Tišnova.

Jezuité se s Pevným rozloučí 31. března při mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Poté jeho tělo uloží do krypty kostela, kde spočinul také nedávno zemřelý jezuita a signatář Charty 77 František Lízna. Kvůli opatřením proti šíření covidu-19 se mše mohou účastnit jen pozvaní.