Včely uspořádávají čísla podle velikosti zleva doprava, tvrdí studie

Včely letí do úlu - ilustrační foto. ČTK/Kubeš Slavomír

Paříž - Včely řadí čísla podle rostoucí velikosti zleva doprava. Podle agentury AFP to zjistili francouzští vědci, kteří tvrdí, že se jim toto chování podařilo prokázat vůbec poprvé. Nejnovější objev podporuje teorii, že zvířata, podobně jako většina lidí, přirozeně řadí věci v tomto směru, i když nejsou schopna počítat.

Západní studie zjistily, že ještě předtím, než se děti naučí počítat, začínají uspořádávat rostoucí množství zleva doprava v takzvané "mentální číselné řadě". Vědci však zjistili opačný směr u lidí z kultur, které používají arabské písmo, jež se čte zprava doleva.

"O tomto tématu se stále vedou diskuse mezi těmi, kteří si myslí, že mentální číselná řada je vrozená, a těmi, kteří tvrdí, že je daná kulturou," řekl Martin Giurfa z univerzity ve francouzském Toulouse.

V poslední době se objevily důkazy, podle kterých novorozenci a někteří obratlovci, včetně primátů, uspořádávají čísla zleva doprava. Giurfa vedl studii, jejímž cílem bylo zjistit, zda to samé platí i u hmyzu, konkrétně u včel.

"Již bylo prokázáno, že včely jsou schopny počítat, přinejmenším do pěti," řekl Giurfa. Podle vědce zástupci této hmyzí skupiny také zpracovávají informace odlišně v obou mozkových hemisférách. Tento rys zřejmě sdílejí s lidmi a je považován za možného původce "mentální číselné řady", uvedl Giurfa.

Vědci v rámci experimentu nechali jednotlivé včely vlétnout do dřevěné krabice. Poté je pomocí cukrové vody nalákali, aby si vybrali obrázek zobrazující řadu předmětů připevněných na stěnách bedny.

Počet předmětů na obrázku zůstával pro každou jednotlivou včelu stejný, ale náhodně se měnil v rámci skupiny; zobrazená byla buď jedna, tři nebo pět věcí ve tvaru kruhů, čtverců nebo trojúhelníků. Jakmile se včely naučily létat k určenému počtu předmětu, výzkumníci předměty odstranili a na stěny krabice umístili jiný počet, než na jaký byly zvyklé. Střed bedny nechali prázdný, odstranili cukrovou vodu a sledovali, kterým směrem se včely vydaly.

Jako příklad lze uvést, že 80 procent včel, které byly naučeny vybírat tři předměty, zamířilo doleva, když jim byl nabídnut pouze jeden předmět na obou stranách, a šly doprava, když jim bylo nabídnuto pět předmětů na obou stranách. Včely, které byly vycvičené na jeden předmět šly pro trojici doprava, zatímco včely zaměřené na pětku šly pro svou trojku doleva.

Pokud je teorie o tom, že zvířata uvažují o číslech zleva doprava, pravdivá, zůstává otázkou, proč to neplatí pro všechny lidi. Giurfa tvrdí, že to může být způsobeno výchovou. I když je mentální číselná řada "vrozená, kultura ji může modifikovat, dokonce i zvrátit - nebo naopak zvýraznit", řekl. Na druhou stranu se včely musí držet toho, co jim diktuje příroda.

