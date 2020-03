Vatikán otevřel archivy z doby kritizovaného papeže Pia XII.

Vatikán - Do apoštolského archivu ve Vatikánu dnes dorazili první historici, kteří chtějí zkoumat dokumenty z doby pontifikátu Pia XII. (1939-1958). Archivy čítají miliony stránek textů a Vatikán je dnes otevřel poprvé. Po jejich zpřístupnění volaly léta zejména židovské organizace. Někteří totiž papeže Pia XII. kritizují, že veřejně důrazně neodsoudil vyvražďování Židů nacisty za druhé světové války. Část historiků se ale těší i na dokumenty z doby studené války.

"Doufáme, že najdeme zdroj odpovědí na naše otázky," řekl agentuře DPA u vstupních dveří vatikánského archivu historik Hubert Wolf z Münsterské univerzity. Podle DPA byl velmi nadšený a zvědavý, co v prvních kartonech archivu najde.

Do Vatikánu se dnes sjeli experti z různých zemí, zatím se ke vstupu do této části archivu zaregistrovalo na 150 zájemců. Někteří ale svou cestu odložili kvůli obavám z nákazy novým koronavirem. Podle DPA tak učinila například Američanka Suzanne Brownová-Flemingová z památníku holokaustu ve Washingtonu, která odletěla z Říma zpět do USA. Se svým týmem se do Vatikánu vrátí během následujících měsíců.

Otevření archivů z doby papeže Pia XII. oznámil papež František před rokem s tím, že církev se historie nebojí. Uvedl také, že doufá, že tím přispěje k objektivnímu historickému posouzení "skvělých momentů tohoto papeže i okamžiků velkých těžkostí i těžkých rozhodování".

Kromě dokumentů z doby holokaustu se historici těší i na dokumenty, které jim pomohou objasnit chování církevních představitelů z doby studené války, a to zejména vůči zemích socialistického bloku v čele s Moskvou i vůči tehdy nově vznikajícímu státu Izrael.

Na dokumenty zejména z poválečné doby je zvědavý také český historik Jaroslav Šebek. I on se do vatikánského archivu chystá, a to zřejmě v dubnu, pokud mu v tom nezabrání opatření vydaná případně českou vládou kvůli novému koronaviru, řekl dnes ČTK.