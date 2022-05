Vatikán dnes zřejmě oznámí nástupce Duky na pozici pražského arcibiskupa

Praha - Vatikán dnes v poledne pravděpodobně oznámí jméno nového pražského arcibiskupa. Měl by nahradit kardinála Dominika Duku, který již před několika lety dosáhl věku 75 let, při němž obvykle církevní hodnostáři odcházejí ze svých funkcí. Česká média spekulují o tom, že by se pražským arcibiskupem mohl stát olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Jan Graubner.

V roce 2018 papež František v reakci na Dukův rezignační dopis stávajícího pražského arcibiskupa vyzval, aby pokračoval ve funkci, dokud nebude stanoveno jinak. Na podzim 2018 do Česka přijel jako nový vyslanec Vatikánu Charles Daniel Balvo a začal se vybírat Dukův nástupce. Když byl letos v lednu z Česka odvolán a jmenován apoštolským nunciem v Austrálii, spekulovalo se o tom, že Dukův nástupce je již vybrán.

Během nejbližších let by měla v Česku nastat změna nejen na pozici pražského arcibiskupa, ale také v čele dalších čtyř diecézí. Také v jejich čele stojí biskupové, kteří záhy dosáhnou věku 75 let. Patří k nim i Graubner, jemuž letos bude 74 let.