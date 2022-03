Vary a Litvínov čeká boj o předkolo, Jihočeši budou hájit jistotu čtvrtfinále

Praha - Přímou bitvu o postup do předkola play off mezi Karlovými Vary a Litvínovem nabídne úterní 60. kolo, které uzavře základní část hokejové extraligy. K vidění bude i souboj na dálku o poslední místo zajišťující přímo čtvrtfinále mezi Českými Budějovicemi a Pardubicemi, ale i zápas na pomoc ukrajinským rodinám prchajícím před válkou do České republiky. Před zaplněným hledištěm O2 areny ho sehrají tradiční soupeři Kladno a Sparta.

Duelu o vše v podání Karlových Varů a Litvínova přidává na zajímavosti, že se bude hrát na neutrální půdě v Chomutově. Po azylu, kam to má mnohem blíže tým Vervy, byli Karlovarští nuceni sáhnout proto, že jejich domovská KV Arena se stala centrem pro pomoc ukrajinským uprchlíkům. Z rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka je z ní sklad humanitární pomoci.

Možnost hrát v Chomutově nabídl krok Kladna, které odehrálo právě na severu Čech všechny domácí zápasy dosavadní sezony kvůli rekonstrukci vlastní haly, ale úterní duel odehrají Rytíři jako domácí v O2 areně proti Spartě, která tam má stabilní působiště. Lepší výchozí pozici bude mít Litvínov, který má bod navrch a lepší bilanci ze vzájemných utkání. V úterý tak stačí Severočechům vyválčit jediný bod.

"Jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo v neděli vyřešit naší složitou situaci a vrátit se do boje o předkolo play off. Program byl nesmírně náročný. Ale já věřím, že v sobě každý ještě najdeme dostatek sil, abychom navázali na výkon z Plzně. Hráli jsme týmově, bojovně, obětavě. Pokud se takovému výkonu v úterý alespoň přiblížíme, tak utkání zvládneme. Všichni víme, o co se hraje. A chceme, aby pro nás byla sezona co nejdelší," uvedl asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška.

Litvínovští za poslední dvě utkání nebodovali. Hlavně nedělní porážka s Olomoucí (2:3) je musela mrzet, možnost mít jistotu předkola byla blízko. "Poslední zápasy jsme hráli velice slušně, bohužel jsme si předkolo neuhráli a musíme to zvládnout v posledním zápase s Karlovými Vary," prohlásil trenér Vladimír Růžička.

Tým Motoru čelí velmi zajímavé výzvě. Jasně poslední celek minulé sezony má na čtvrtém místě bod k dobru na Plzeň a dva body na Pardubice. Indiáni už mají odehráno, Jihočechy tak ohrožují na cestě přímo do čtvrtfinále jen hráči Dynama. O jistotu však budou hrát Českobudějovičtí na ledě vítěze základní části Hradce Králové. A držitel Prezidentského poháru nedá kůži lacino.

"Chceme vyhrát a naladit se tak dobře na vyřazovací boje. Bylo by špatné, kdybychom to nějak vypustili. To by se nám mohlo jedině vymstít. Když se hraje na půl plynu, hrozí pak zranění a podobné věci. My chceme odehrát povedený zápas," zdůraznil útočník Lukáš Cingel. Hosté však mají podobné plány. "Je fajn, že máme na dosah první čtyřku. Kluci začínají věřit tomu, co se tady snažíme budovat od začátku sezony," uvedl kouč Jaroslav Modrý.

Zlín se snaží dohrát sezonu se ctí, ale už několik kol je zřejmé, že pád do první ligy Berani neodvrátí. Hostující Pardubice tak mají jedinečnou příležitost utnout sérii osmi porážek. Tým Dynama bude navíc motivovaný vidinou možného zaváhání Motoru. Základem pro úvahy o přeskočení Českých Budějovic jsou však tři body, Pardubičtí mají horší bilanci vzájemných zápasů, byť jen kvůli skóre.

"Nemáme to jen ve svých rukou. Pojedeme teď ale do Zlína vyhrát a uvidíme, jak to dopadne v Hradci. Pak půjdeme ze čtvrtého místa, nebo budeme hrát předkolo. I klukům už jsem říkal, že medaile se dají dělat i z předkola. Sezona zdaleka není ztracená. Pokud budeme hrát jako s Třincem nebo v Olomouci, tak určitě máme šanci uspět. Na takovém výkonu se dá stavět," řekl pardubický trenér Richard Král.

Velká akce se chystá v Praze. Pod sloganem "Rivalita stranou" změří síly Kladno a Sparta, přičemž výtěžek ze vstupného poputuje ukrajinským rodinám a dětem, které utíkají před válkou a hledají azyl v Česku.

"Je super, že můžou přijít lidi, hlavně je fajn, že to může pomoct někomu, kdo to potřebuje. I když je smutné a divné, že pár kilometrů odsud se válčí a my tady hrajeme hokej. Ale můžeme pomoct aspoň takhle. Myslím, že lidi přijdou, bude to fajn akce. Mají se na co těšit," řekl kladenský útočník Nicolas Hlava. "Budeme chtít vyhrát, snad bude aréna plná, zápasy Kladna se Spartou byly vždycky vypjaté, určitě to nejedeme odehrát jako přípravu na baráž, ta je daleko," ujistil trenér Rytířů David Čermák.

"To, co se děje, je šílené. Každá malá pomoc je důležitá. Všichni rádi pomůžeme. Snad přijde co nejvíce lidí a bude dobrá atmosféra," přál si útočník Sparty Filip Chlapík.

Souboj tabulkových sousedů uvidí Olomouc, kam zavítá jen o bod horší Brno. Hanáci uspěli naplno čtyřikrát po sobě. Kometě se před blížícím se play off vyprazdňuje marodka. Vrací se obránci Roth a Bartejs, k dispozici by měl být i útočník Krištof, který chyběl z rodinných důvodů. "Jedeme odehrát extraligový zápas, možné posuny v tabulce předem neřešíme," řekl trenér Jiří Kalous a nevyloučil, že některé opory nechá odpočívat.

Podobná bude i konfrontace dvou celků na pozicích těsně před Olomoucí. Osmý Liberec vyzve o bod lepší Vítkovice, které si vyšláply minule na lídra Hradec Králové a v posledním kole budou v přímém souboji hájit sedmou příčku. "Soupeř je doma velice silný," řekl trenér ostravského celku Miloš Holaň. "Poslední tři zápasy ale bereme jako play off a myslím si, že bylo vidět, že se hráči semkli, dodržovali systém a taktiku," ocenil Holaň.

Třinec přehrál v této sezoně Mladou Boleslav, na jejíž led zavítá, ve všech třech zápasech se skóre 15:3. Obhájce titulu se sice poslední dobou v útoku trápí a minule hrál bez lídra Martina Růžičky, ale může se opřít o obranu. "Kluci dobře brání a máme vizitku týmu, který moc gólů nedostává. Nějaká okénka občas vzniknou, ale to na play off vypilujeme," řekl Ondřej Kacetl, který vévodí brankářům v úspěšnosti zásahů i průměru inkasovaných gólů.

Statistické údaje před úterními zápasy 60. kola extraligy: HC Energie Karlovy Vary (13.) - HC Verva Litvínov (12.), hraje se v Chomutově Začátek zápasu: 17:20 (ČT sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4, 2:3, 3:4 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mikúš 55 zápasů/41 bodů (10 branek + 31 asistencí) - Giorgio Estephan 55/48 (18+30). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš průměr 2,58 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,81 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 3,04 a 89,09 - Denis Godla 2,62, 90,62 a třikrát udržel čisté konto, Jakub Neužil 3,00 a 89,33, Šimon Zajíček 5,44 a 84,48. Zajímavosti: - Litvínov má před Karlovými Vary jednobodový náskok a jistou lepší bilanci ze vzájemných zápasů, takže mu stačí k zajištění posledního volného místa v předkole play off i bod. - Energie po sérii tří porážek v neděli vyhrála v západočeském derby v Plzni 3:1. Byla to pro ni teprve druhá výhra z posledních sedmi duelů. - Karlovy Vary, které doma vyhrály dva z posledních tří duelů, nemohou hrát v KV Areně, protože tu využívá Asistenční centrum pro pomoc Ukrajině. - Litvínov po sérii pěti vítězství dvakrát za sebou nebodoval. - Verva venku vyhrála dva z posledních tří zápasů. - Litvínov vyhrál ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou a a ztratil jen dva body. Karlovy Vary naposledy vyhrály 15. listopadu 2020, kdy vyhrálo na severu Čech 2:1. BK Mladá Boleslav (11.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek zápasu: 17:20. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:5, 0:3, 3:7. Nejproduktivnější hráči: Pavel Kousal 53/35 (15+20) - Martin Růžička 52/48 (21+27). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,46, 90,75 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,50, 90,54 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71 - Ondřej Kacetl 1,64, 93,00 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,20, 91,00 a pětkrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladá Boleslav prohrála čtyři z posledních šesti zápasů. - Bruslařský klub doma bodoval čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhrál. - Třinec vyhrál tři z posledních pěti duelů. - Oceláři zakončí sérii pěti utkání venku, kde vyhrál dva z uplynulých čtyř duelů. - Mistrovský Třinec, který loni vyřadil Mladou Boleslav v semifinále po výhře 4:3 na zápasy, vyhrál ve vzájemných duelech čtyřikrát za sebou. - Obránce David Musil z Třince může sehrát 300. zápas v extralize. PSG Berani Zlín (15.) - HC Dynamo Pardubice (6.). Začátek zápasu: 17:20. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:5, 1:4, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Daniel Gazda 47/21 (11+10) - Pavel Kubiš 50/21 (13+8). Statistiky brankářů: Daniel Huf 3,19 a 90,72, Michal Kořének 4,00 a 90,00 - Dominik Frodl 2,38, 91,23 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,85, 90,44 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Pardubice postoupí přímo do čtvrtfinále ze 4. místa jen v případě, že získají tři body a České Budějovice prohrají v základní hrací době v Hradci Králové. - Sestupující Zlín čeká poslední vystoupení v nejvyšší soutěži, kde působil nepřetržitě od sezony 1980/81. - Berani pohráli čtyři z posledních pěti zápasů. - Zlín doma vyhrál šest z uplynulých osmi duelů. - Pardubice prohrály osmkrát za sebou a získaly jediný bod. - Dynamo venku prohrálo sedmkrát za sebou bez jediného zisku. - Pardubice porazily Zlín pětkrát za sebou a neztratily ani bod. - Útočník Radek Veselý ze Zlína může nastoupit ke 100. duelu v extralize. - Slovenský útočník Matej Paulovič z Pardubic může sehrát 200. zápas v české extralize. Bílí Tygři Liberec (8.) - HC Vítkovice Ridera (7.). Začátek zápasu: 17:20. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:1 v prodl., 4:3 v prodl., 4:1. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Filippi 49/38 (20+18) - Rostislav Marosz 52/35 (11+24). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,44, 91,52 a třikrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,78, 90,75 a jednou udržel čisté konto - Aleš Stezka 2,54, 91,02 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,22, 92,77 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Liberec dvakrát za sebou nebodoval a prohrál tři z posledních čtyř zápasů. - Bílí Tygři doma po sérii čtyř vítězství naposledy v pátek prohráli s Kometou Brno 2:3. - Vítkovice bodovaly ve čtyřech z posledních pěti zápasů a z toho třikrát vyhrály. - Ostravané venku třikrát za sebou prohráli a dosáhli na jediný bod. - Liberec ve vzájemných duelech šestkrát za sebou bodoval a z toho pětkrát vyhrál. Mountfield Hradec Králové (1.) - HC Motor České Budějovice (4.). Začátek zápasu: 17:20. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4, 3:2 v prodl., 2:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Ahti Oksanen 55/49 (25+24) - Lukáš Pech 55/58 (22+36). Statistiky brankářů: Henri Kiviaho 2,03, 92,26 a dvakrát udržel čisté konto, Filip Novotný 2,58, 91,53 a šestkrát udržel čisté konto - Dominik Hrachovina 2,71, 90,72 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,01, 92,69 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Českým Budějovicím stačí k zajištění 4. místa a přímému postupu do čtvrtfinále bod či jakákoliv ztráta Pardubic ve Zlíně. - Mountfield po sérii osmi vítězství prohrál dva z posledních tří duelů. - Hradec Králové doma vyhrál čtyřikrát za sebou a neztratil ani bod. - Motor čtyřikrát za sebou bodoval a z toho třikrát vyhrál. - České Budějovice venku třikrát za sebou prohrály a dosáhly na jediný bod. - Motor ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou bodoval a z toho dvakrát vyhrál. HC Olomouc (9.) - HC Kometa Brno (10.). Začátek zápasu: 17:20. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 0:2, 3:2. Nejproduktivnější hráči: David Krejčí 50/45 (19+26) - Peter Mueller 48/55 (23+32). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,80, 89,94 a dvakrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,16, 91,99 a dvakrát udržel čisté konto - Jakub Sedláček 2,44, 91,83 a třikrát udržel čisté konto, Matej Tomek 2,67, 90,68 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,48 a 92,94. Zajímavosti: - Olomouc čtyřikrát naplno bodovala a prohrála jediný z posledních šesti zápasů. - Hanáci doma čtyřikrát za sebou vyhráli a ztratili jediný bod. - Kometa dvakrát za sebou naplno bodovala a vyhrála tři z posledních čtyř duelů. - Brno venku po sérii pěti porážek bez zisku naposledy v pátek vyhrálo v Liberci 3:2. - Olomouc vyhrála tři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Útočník Lukáš Klimek z Olomouce může sehrát 800. zápas v extralize. Rytíři Kladno (14.) - HC Sparta Praha (3.), hraje se v pražské O2 areně Začátek zápasu: 17:20. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 po sam. nájezdech, 0:6, 3:2. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 55/54 (17+37) - Filip Chlapík 52/67 (30+37). Statistiky brankářů: Landon Bow 3,09, 90,62 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jaroslav Janus 0 a 100 - Matěj Machovský 2,31, 91,97 a dvakrát udržel čisté konto, Július Hudáček 1,87, 91,89 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Duel, který přesunul hrající majitel Kladna Jaromír Jágra z Chomutova do O2 areny pro možnost získat co nejvyšší výtěžek ze vstupného na podporu Ukrajině čelící ruské agresi, by měl mít nejvyšší návštěvu sezony. To bylo dosud 14.126 diváků na domácím zápase Sparty s Kladnem v 15. kole v neděli 17. října. - Kladno po dvou výhrách za sebou v neděli prohrálo v Brně s Kometou 0:3 a ztratilo naději na únik baráži o extraligu. - Rytíři ve svém dočasném azylu v Chomutově pětkrát za sebou vyhráli a ztratili jediný bod, ale tentokrát budou domácím týmem v působišti právě Sparty. - Sparta vyhrála šestkrát za sebou a neztratila ani bod. - Kladno vyhrálo čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Do sestavy Sparty se může vrátit po třízápasovém trestu za faul na obránce Mislava Rosandiče z Liberce ruský útočník Gennadij Stoljarov. - Útočník Zdeněk Doležal ze Sparty může sehrát 100. zápas v extralize. Tabulka: 1. Hradec Králové 55 31 8 5 11 180:114 114 2. Třinec 55 31 5 7 12 171:116 110 3. Sparta Praha 55 26 6 6 17 199:152 96 4. České Budějovice 55 26 5 4 20 165:149 92 5. Plzeň 56 24 5 9 18 167:154 91 6. Pardubice 55 21 11 5 18 170:152 90 7. Vítkovice 55 22 8 5 20 141:143 87 8. Liberec 55 24 3 8 20 140:146 86 9. Olomouc 55 19 8 4 24 131:152 77 10. Brno 55 17 10 5 23 145:161 76 11. Mladá Boleslav 55 21 3 6 25 126:145 75 12. Litvínov 55 18 4 8 25 151:170 70 13. Karlovy Vary 55 18 4 7 26 157:175 69 14. Kladno 55 14 6 8 27 141:179 62 15. Zlín 55 9 6 5 35 108:184 44