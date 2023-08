Varšava vyšle na hranice dvojnásobek vojáků, než žádala pohraniční stráž

Varšava - Varšava vyšle na hranice s Běloruskem dalších 2000 vojáků. Podle agentury PAP to dnes uvedl náměstek polského ministra vnitra Maciej Wonsik. Je to dvojnásobek toho, co původně žádala pohraniční stráž kvůli zvýšené migraci, z jejíž organizace Varšava obviňuje Minsk, a přítomnosti ruských žoldnéřů z Wagnerovy skupiny v Bělorusku. O vyslání dvojnásobného počtu vojáků na hranice rozhodl ministr obrany Mariusz Blaszczak a bezpečnostní výbor.

"Posílení nebude činit 1000, ale 2000 vojáků," sdělil Wonsik, podle něhož vojenské posily dorazí na hranice v Podlaském a Lublinském vojvodství během následujících dvou týdnů. Tlak na polsko-běloruských hranicí narůstá, i když není srovnatelný s tím, jaká byla situace před dvěma roky, podotkl Wonsik s odkazem na období, kdy se pokoušely hranice z Běloruska do Polska překonat tisíce migrantů mimo jiné z Blízkého východu, Afghánistánu nebo Afriky, odkud prchali před chudobou nebo ozbrojenými konflikty.

Varšava a EU tehdy obvinily autoritářský režim, že migranty využil jako hybridní zbraň v odplatě za sankce Evropské unie uvalené na režim Alexandra Lukašenka kvůli porušování lidských práv a potlačování opozice. Wonsik v pondělí tvrdil, že na hranici s Běloruskem sílí agresivita vůči polským pohraničníkům a vojákům a z organizace nelegální migrace obvinili běloruské bezpečnostní složky. Dnes obvinění zopakoval. "Kdybychom měli na druhé straně skutečnou pohraniční stráž, a ne pašeráckou službu, tyto přechody by vůbec neexistovaly," prohlásil.

V poslední době rostou obavy, že by se běloruské úřady mohly pokusit migranty tlačit přes hranici jako v případě migrační krize z roku 2021, píše PAP. Na hranicích je podle něj nyní rozmístěno přibližně 2000 vojáků a stovky policistů a příslušníků pohraniční stráže.

V posledních týdnech se navíc poblíž hranic objevili ruští žoldnéři z Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny, která má podle polského premiéra Mateusze Morawieckého za cíl destabilizovat situaci na východním křídle NATO, uvedla agentura Reuters. Bělorusko rovněž podle agentury AP a serveru Onet v pondělí zahájilo poblíž hranic s Polskem a Litvou vojenské cvičení. Obě země posílily ostrahu hranic už dříve, reagovaly tak na skutečnost, že do Běloruska se přesunuli wagnerovci, kteří se před tím účastnili ruské invaze na Ukrajinu.

K napětí přispěl také nedávný incident, kdy dva běloruské vrtulníky v malé výšce narušily polský vzdušný prostor, Minsk narušení hranic popřel. Polsko v souvislosti s dřívějším přílivem migrantů na hranici s Běloruskem vybudovalo oplocení vybavené elektronickou ochranou.

ipl jd