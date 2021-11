Varšava si kvůli incidentu na hranici předvolala běloruského diplomata

Varšava - Polské ministerstvo zahraničí si v úterý předvolalo běloruského chargé d’affaires ve Varšavě, aby protestovalo proti vniknutí "uniformovaných ozbrojených osob" z Běloruska na polské území. S odvoláním na polskou diplomacii o tom dnes informovaly agentury AP a PAP. Polsko v poslední době čelí náporu migrantů, kteří se do Evropské unie snaží dostat přes Bělorusko ovládané autoritářským prezidentem Alexandrem Lukašenkem.

Polští vojáci si všimli na polském území tří uniformovaných lidí s dlouhými zbraněmi, uvedl na twitteru mluvčí ministra pověřeného koordinováním tajných služeb Stanislaw Žaryn. "Poté, co se polská hlídka pokusila navázat kontakt, neznámé osoby znovu nabily zbraně a vzdálily se směrem do Běloruska," napsal mluvčí. Incident, jenž se podle něj odehrál v noci na úterý, označil za další běloruskou provokaci. Agentuře AP Žaryn později řekl, že k incidentu došlo na polském území zhruba 300 metrů od hranice s Běloruskem. "To je dost na to, aby šlo předpokládat, že to nebyl omyl," dodal.

Ministerstvo zahraničí si proto v úterý předvolalo běloruského chargé d’affaires Alaksandra Časnouského, od kterého náměstek šéfa polské diplomacie Piotr Wawrzyk požadoval vysvětlení. Prohlásil, že kroky běloruských úřadů v posledních týdnech "nesou stále jasnější známky záměrné eskalace" situace. "Náměstek šéfa polské diplomacie poznamenal, že takové jednání je pro polskou stranu nepřijatelné a nebude ho tolerovat. Zdůraznil, že Polsko je odhodláno chránit své vlastní hranice a také vnější hranice Evropské unie," uvedlo podle televize TVN24 ministerstvo zahraničí v prohlášení.

Bělorusko se zatím k incidentu nevyjádřilo, poznamenala agentura AP. Podle agentury Reuters byl Časnouský předvolán na polské ministerstvo zahraničí kvůli situaci na hranicích už potřetí za měsíc.

Podle Žaryna se v poslední době na hranicích odehrála "série incidentů a provokací organizovaných Bělorusy". Ten poslední označil za dosud "nejvíce nebezpečný a nejzávažnější". Během těch předešlých podle něj běloruské síly při setkání s polskými vojáky a členy stráže mířily zbraněmi do vzduchu či střílely slepými náboji. V jiných případech podle Žaryna zničili Bělorusové zábranu ze žiletkového drátu na hranici, nebo k tomu vybízeli migranty.

Polsko se poslední měsíce potýká s příchodem většího množství migrantů, zejména z Blízkého východu a Afriky, kteří se pokoušejí dostat do země nelegálně přes Bělorusko. Pohraniční stráž eviduje několik stovek pokusů o nelegální překročení hranic denně. Vyššímu počtu příchozích migrantů z Běloruska čelí rovněž Litva a Lotyšsko.

Varšava, Vilnius a Riga viní Minsk z toho, že migranty na jejich území posílá záměrně. Činí tak podle nich ve snaze destabilizovat EU a pomstít se jí za sankce, které unie uvalila na běloruský autoritářský režim kvůli porušování lidských práv a brutálnímu potlačování běloruské opozice.

Trojice zemí kvůli přílivu migrantů zesilují ochranu hranic a budují na nich bariéry, které mají migrantům v překračování bránit. Polsko rovněž v pohraničním pásmu vyhlásilo výjimečný stav. Opozice a nevládní organizace za tento krok vládu kritizují, jelikož na místo se nemohou dostat ani novináři či humanitární pracovníci. Obhájci lidských práv kabinet premiéra Mateusze Morawieckého kritizují také za zacházení s migranty.