Varšava nedodává zbraně Ukrajině teď, v budoucnu se uvidí, řekl polský ministr

Varšava - Polsko nedodává zbraně Ukrajině v současné době, jak to bude v budoucnu, se uvidí. Rádiu Plus to dnes řekl polský ministr pro správu státních aktiv Jacek Sasin, který reagoval na dotaz ohledně vyjádření premiéra Mateusze Morawieckého. Ten o den dříve uvedl, že jeho země už nedodává Ukrajině výzbroj. Polsko patří k nejvýznamnějším podporovatelům Ukrajiny, která se už přes rok a půl brání ruské invazi. Varšava a Kyjev se však ocitly ve sporu kvůli zákazu dovozu ukrajinského obilí do Polska.

"V tuto chvíli je to tak, jak řekl premiér, v budoucnu uvidíme," řekl Sasin soukromé rozhlasové stanici Radio Plus podle agentury Reuters. Vyjádřil se tak den poté, co šéf polské vlády Morawiecki televizi Polsat News sdělil, že Varšava už na Ukrajinu neposílá žádné zbraně, protože nyní zbraněmi vybavuje vlastní armádu.

"Ukrajina se brání bestiálnímu ruskému útoku a já tuto situaci chápu, nicméně, jak jsem řekl, budeme naši zemi chránit. Už nedodáváme výzbroj na Ukrajinu, protože nyní vyzbrojujeme Polsko," citovala Morawieckého v příspěvku na sociální síti X jeho kancelář.

Jeho slova zazněla poté, co si polské ministerstvo zahraničí předvolalo ukrajinského velvyslance na protest proti výrokům prezidenta Volodymyra Zelenského po rozhodnutí Varšavy prodloužit embargo na ukrajinské obilí. Zelenskyj na Valném shromáždění OSN v New Yorku "evropským přátelům" kvůli prodloužení embarga vyčetl předstírání solidarity a nepřímé napomáhání Moskvě.

Ukrajinská diplomacie v reakci na polský protest vyzvala Varšavu, aby se oprostila od emocí a začala konstruktivně jednat o řešení sporu. Varšava zákaz dovozu ukrajinského obilí zdůvodňuje snahou ochránit vlastní zemědělce, kteří by jinak museli čelit levnější produkci z Ukrajiny.

Polsko, Slovensko a Maďarsko se rozhodly pokračovat v embargu na dovoz ukrajinského obilí před několika dny. Učinily tak i přesto, že Evropská komise, která původně s časově omezeným zákazem dovozu ukrajinských plodin do některých členských zemí EU souhlasila, v pátek rozhodla o ukončení tohoto režimu.

Ukrajina kvůli tomu na trojici zemí podala stížnost u Světové obchodní organizace (WTO). Obchodní spor následně přerostl v diplomatickou roztržku mezi Ukrajinou a Polskem, které je jinak blízkým spojencem Kyjeva v jeho boji proti ruské vojenské agresi. Varšava Kyjevu předala značnou část své výzbroje.

Polsko ovšem také v polovině října čekají klíčové parlamentní volby a vláda se snaží udržet si hlasy venkova, který v dřívějších volbách hlasoval převážně pro vládnoucí stranu Právo a spravedlnost (PiS). Strana se zároveň stala terčem kritiky krajní pravice za to, že se podle ní vláda příliš podřizuje Ukrajině, podotkl Reuters.