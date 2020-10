Varovné ruce na D10 v Libereckém kraji brání jízdě v protisměru

Zabránit vjíždění řidičů do protisměru má nová, výrazná dopravní značka u sjezdu z dálnice D10 nedaleko Příšovic na Liberecku. Objevuje se na ní motiv varovně vztyčené dlaně.

Příšovice (Liberecko) - Na dálnici D10 u Příšovic na Liberecku jsou nové výrazné značky. Varovně vztyčené dlaně mají řidičům zabránit vjet na dálnici do protisměru. ČTK o tom informoval mluvčí krajského úřadu Filip Trdla. S podobnými symboly se mohou motoristé setkat na silnicích v Rakousku, na Slovensku, v Chorvatsku nebo ve Slovinsku. V České republice se značka poprvé objevila loni na jaře na dálnicích D1, D2 a D6.

"Po zkušenostech s opakovaným vjetím do protisměru jsme se po projednání s dopravními inženýry Policie ČR rozhodli, že na vybraných mimoúrovňových křižovatkách v Libereckém kraji umístíme toto varovné značení," popsal důvody nového značení vedoucí krajského odboru dopravy Jan Čáp. Varovné ruce na výrazně žlutém podkladu se podle něj postupně objeví také na sjezdech ze silnic prvních tříd v Hodkovicích nad Mohelkou, v ulici České mládeže v Liberci a také v Machníně - tedy na místech, kde se stávají podobné události nejčastěji.

Jízda v protisměru je jednou z nejnebezpečnějších dopravních situací, která může na dálnicích nastat. Policie v Česku ročně zaznamená na 300 takových případů. V případě, že už se to stane, je nutné zachovat klid, auto odstavit ke krajnici, zapnout výstražná světla, obléct si reflexní vestu, odejít do bezpečí za svodidla a zavolat linku 158. "V žádném případě by se řidiči neměli pokoušet otáčet a situaci řešit sami. Policii je třeba volat i v případě, že auto v protisměru sami potkají," zdůraznil ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák.

Do protisměru se v minulosti v Libereckém kraji dostali řidiči několikrát i na křižovatce Rádelský mlýn na čtyřproudé silnici 35 z Liberce na Turnov. Ta v současné době prodělává náročnou rekonstrukci za více než 400 milionů korun. "Křižovatka vznikla na počátku 70. let a dnešním nárokům na bezpečný provoz již nevyhovovala. Po přestavbě bude odpovídat dopravním požadavkům současné doby," dodal náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj).