Varan komodský a asi třetina druhů žraloků je v ohrožení, varuje IUCN

Marseille - Asi 37 procent druhů žraloků a rejnoků je ohrožených, v roce 2014 to ještě bylo 24 procent. Podle agentury AFP to vyplývá z aktualizovaného červeného seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN). Do kategorie vyššího stupně ohrožení se nově posunul varan komodský, nejmohutnější žijící ještěr, jemuž hrozí významný úbytek přirozeného prostředí.

Aktualizovaný červený seznam dnes IUCN zveřejnil u příležitosti svého mezinárodního kongresu pořádaného v Marseille. Nejnovější verze tohoto pomyslného barometru, odrážejícího stav fauny a flóry na planetě, vede v patrnosti 138.374 druhů, z nichž 38.543, tedy asi 28 procent, se nyní nachází na různých stupních škály ohrožených druhů.

Několik tisíc jedinců varana komodského, známého také pod názvem komodský drak, nyní žije na skupině indonéských ostrovů. Na části území jejich výskytu se rozkládá národní park.

Životní podmínky tohoto ještěra, který dorůstá až tří metrů a může vážit až 90 kilogramů, ohrožuje jak lidská činnost, tak nárůst globálních teplot, s nímž je spojeno zvedání hladiny oceánů. "Očekává se, že kvůli nárůstu teplot, a tedy zvyšující se hladině světových moří, se jeho přirozené prostředí v příštích 45 letech zmenší o 30 procent," upozorňuje IUCN. Svaz upřesnil, že varani v národním parku jsou dobře chráněni a ztráta prostředí vlivem lidské činnosti hrozí především těm, kteří žijí za jeho hranicemi.

Ani žralokům a rejnokům lidská činnost neprospívá a 37 procent z 1200 zkoumaných druhů je v ohrožení. "Až moc žraloků a rejnoků je zabíjeno a opatření regulující nadměrný rybolov jsou velmi nedostačující," sdělil agentuře AFP Nick Dulvy z kanadské Univerzity Simona Frasera. Dulvy je autorem studie, na jejímž základě IUCN situaci žraloků přehodnotil. Jejich zhoršující se podmínky podle IUCN způsobuje nadměrný rybolov, degradace nebo ztráta jejich přirozeného prostředí a následky klimatických změn.

Na rozdíl od žraloků a varanů komodských se podle IUCN ale začíná blýskat na lepší časy tuňákům. U čtyřech jejich druhů, které jsou komerčně loveny, IUCN pozoruje pozitivní vývoj díky zavedení regionálních kvót. Tuňák obecný dokonce na červeném seznamu přeskočil hned dvě kategorie a ze skupiny "ohrožených" se rovnou ocitl v té nejpříznivější kategorii "málo dotčených", do které IUCN řadí druhy, u nichž jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.