Varaďu střídá u hokejistů mistrovského Třince trenér Moták

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Novým trenérem hokejistů Třince byl dnes jmenován Zdeněk Moták. Na střídačce extraligového mistra nahradí Václava Varaďu, který odešel po pěti letech. Sedmapadesátiletý Moták se do Třince přesunul z Olomouce, kterou vedl společně s Janem Tomajkem.

Vedle Varadi, který Třinec dovedl ke třem titulům, skončil ve slezském klubu i jeho asistent Marek Zadina. Moták bude spolupracovat s Vladimírem Országhem. Bývalý elitní slovenský útočník v Česku trénoval Litvínov.

"Přicházím s obrovským respektem a pokorou k práci celé organizace. Můžu nabídnout poctivou práci, maximální práci, fair play přístup ke všem, aby naděje a nároky byly naplněny," řekl Moták.

Sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek ocenil, že Moták a Országh nabídku přijali. "Samozřejmě po takových úspěších, které jsme tady dokázali, není jednoduché přijít a snažit se navázat. Bude to pro ně těžká role a za to mají můj obdiv, že se do té práce vůbec pustili," řekl Peterek.

Diskuze o různých alternativách podle něj byly v úzkém kruhu vedení plamenné. "K tomu, že jsme se rozhodli pro Zdeňka Motáka jako hlavního kouče, nás vedla jeho zkušenost, rozvaha, s jakou přistupuje k různým problémům. Je vidět jeho práce hlavně v posledních letech v Olomouci, kdy se nám jeho styl práce líbil," řekl Peterek. Motáka podle něj doporučovali i hráči, například Zbyněk Irgl, který už pod ním trénoval.

Viceprezident klubu Jan Czudek řekl, že Motáka měl v hledáčku už od roku 2011, kdy hrál proti Třinci ve finále s Vítkovicemi. "Už tehdy, v té době ještě s Pavlem Markem, jsme si říkali, že to by mohla být v budoucnu zajímavá alternativa k nám. Trvalo to 11 let, ale jsem rád, že se to podařilo," řekl Czudek.

O Országhovi Peterek řekl, že jeho plusy jsou, že je mladý, perspektivní a chce se zdokonalovat. "Má nové metody i z NHL, jazykově je neskutečně vybavený. Všechny tyto atributy hrály k tomu, abychom ho oslovili. Dneska se role ve světě stírají, potřebujete mít silný trenérský tým, ne jenom jednoho hlavního trenéra a potom nějaké další asistenty," řekl Peterek.

Országh řekl, že neřešil, zda bude hlavním trenérem, nebo asistentem. "Vůbec to není o tom, jestli je někdo hlavní, nebo ne, ale o tom, jak si vyhovujeme, jak budeme spolupracovat a posouvat dále tým. Dostal jsem nabídku ze špičkového klubu, kterou jsem velmi rád přijal," řekl Országh.

Šestačtyřicetiletý Varaďa vedl Třinec od sezony 2017/18. V dubnu 2020 s Oceláři podepsal sedmiletou smlouvu, ale loni v prosinci oznámil, že po skončení ročníku z klubu odejde. S Třincem se rozloučil třetím titulem v řadě.